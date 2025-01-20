Як відомо, TikTok не працював учора протягом 14 годин, викликаючи паніку, обурення та навіть масові дзвінки дітей та підлітків у 911. Але неназваний підозрюваний вирішив піти ще далі й улаштував пожежу, повідомляє 24 Канал з посиланням на звіт у WMTV.

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Що сталося

Поліція прибула на місце пожежі близько першої ночі за місцевим часом у неділю. Офіс, орендований депутатом-республіканцем, який голосував за закон, що зобов'язує ByteDance продати TikTok або зіткнутися з його забороною, не встиг згоріти, але вхід серйозно постраждав. Пізніше співробітники поліції знайшли хлопця біля торгового центру, де він зізнався, що влаштував пожежу.

Коли почалася пожежа, в будівлі нікого не було, тому все обійшлося лише матеріальними втратами. Вогонь змогти загасити за допомогою звичайних вогнегасників ще до прибуття пожежників. Згідно з заявою, постраждали двері, обшивка, трохи навколишньої території та кондиціонер.

Підозрюваний наразі перебуває у в'язниці. На момент останньої заяви поліції його особу ще не було встановлено, однак журналістам відомий його вік. Сам конгресмен Гротман майже не висловлювався з цього приводу ні в соцмережах, ні особисто, ні через своїх представників. Єдине, що він сказав журналістам, це коротка фраза про те, що він "навіть не знає, що сталося, крім того, що хтось намагався підпалити [офіс] через TikTok".

Нагадаємо, додаток TikTok зник для американських користувачів у суботу ввечері, але повернувся в мережу в неділю вдень після того, як новий президент Дональд Трамп заявив, що в понеділок після своєї інавгурації опівдні він підпише указ, який відтермінує заборону.