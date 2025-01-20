Как известно, TikTok не работал вчера в течение 14 часов, вызывая панику, возмущение и даже массовые звонки детей и подростков в 911. Но неназванный подозреваемый решил пойти еще дальше и устроил пожар, сообщает 24 Канал со ссылкой на отчет в WMTV.

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Что произошло

Полиция прибыла на место пожара около часа ночи по местному времени в воскресенье. Офис, арендованный депутатом-республиканцем, который голосовал за закон, обязывающий ByteDance продать TikTok или столкнуться с его запретом, не успел сгореть, но вход серьезно пострадал. Позже сотрудники полиции нашли парня возле торгового центра, где он признался, что устроил пожар.

Когда начался пожар, в здании никого не было, поэтому все обошлось лишь материальными потерями. Огонь смогли потушить с помощью обычных огнетушителей еще до прибытия пожарных. Согласно заявлению, пострадали двери, обшивка, немного окружающей территории и кондиционер.

Подозреваемый сейчас находится в тюрьме. На момент последнего заявления полиции его личность еще не была установлена, однако журналистам известен его возраст. Сам конгрессмен Гротман почти не высказывался по этому поводу ни в соцсетях, ни лично, ни через своих представителей. Единственное, что он сказал журналистам, это короткая фраза о том, что он "даже не знает, что произошло, кроме того, что кто-то пытался поджечь [офис] через TikTok".

Напомним, приложение TikTok исчезло для американских пользователей в субботу вечером, но вернулось в сеть в воскресенье днем после того, как новый президент Дональд Трамп заявил, что в понедельник после своей инаугурации в полдень он подпишет указ, который отсрочит запрет.