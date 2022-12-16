Ганьба в прямому ефірі: Маск звинуватив журналістів у публікаціїї координатів для його вбивства

Історія з літаком Маска триває. Після того, як глава Twitter заблокував акаунт, який слідкував за його джетом, журналісти різних видань дорікнули мільярдеру, що він порушує власні заяви про "свободу слова". У відповідь їхні сторінки забанили, а разом з ними Mastodon і Простори.

Для розуміння ситуації, потрібно згадати, що все почалося з чергового витка історії про літак. Видаливши сторінку @ElonJet, Маск увів нові правила та заявив, що відтепер публікація даних про місцезнаходження будь-якої людини в режимі реального часу є забороненою в твітері. А крім того, не можна поширювати посилання на сайти, які містять таку інформацію. Останнє закидає Маск заблокованим журналістам, звинувачуючи їх в "обході бану". Всі вони публікували посилання на сторінки в соцмережах Mastodon і Facebook, де розробник Джек Суїні запустив нові облікові записи для відстеження літака мільярдера, який віднедавна вже не є найбагатшим у світі.

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Свобода всім, крім журналістів

Twitter призупинив акаунти представників найвідоміших світових ЗМІ, включаючи:

Райана Мака з The New York Times,

Доні О'Саллівана з CNN,

Дрю Гарвелла з The Washington Post,

Мішу Лі з The Intercept,

Метта Біндера з Mashable,

Аарона Рупара і Тоні Вебстера.

Судячи з усього жоден з них не отримав ніяких попереджень чи листів електронною поштою.

Я не отримував жодних сповіщень від Twitter, окрім повідомлення у верхній частині моєї стрічки про те, що я назавжди заблокований і перебуваю в режимі "тільки для читання. Я поняття не маю, що могло послужити причиною цього,

– сказав виданню The Verge Аарон Рупар, який напередодні опублікував твіт з посиланнм на нову сторінку ElonJet на Facebook.

Аналогічне заявили в The New York Times.

Трохи згодом Ілон Маск створив опитування, у якому поцікавився думкою підписників про те, коли варто зняти бан з журналістів. Серед варіантів були "Зараз", "Завтра", "7 днів" та "Довше". На превеликий жаль самого Маска, більшість обрала перший варіант – розблокувати прямо зараз. Однак він, замість прийняти це, перезапустив голосування, заявивши, що варіантів відповідей "занадто багато". Нове опитування триватиме добу.



Старе та нове опитування Маска / Фото The Verge

Маск у Просторі та незручні питання

Репортерка BuzzFeed News Кеті Нотопулос вийшла в прямий ефір на Twitter Spaces, щоб обговорити раптові заборони.

– це аналог основної функції соцмережі Clubhouse, де автори проводять прямі ефіри в аудіоформаті. До них можуть приєднуватися слухачі та нові мовці. Також доступний запис та подальше відтворення.

Коли Простір набрав тисячі слухачів – у піковий момент їх кількість сягала 40 000 учасників – до них приєднався й сам Ілон Маск. Він спробував пояснити причини своїх дій, однак все пішло геть не так, як він планував. Річ у тім що деякі заблоковані журналісти, а саме Дрю Гарвелл та Метт Біндер, попри блокування змогли приєднатися до аудіотрансляції Кеті Нотопулос разом із @ElonJet. Гарвелл узяв слово й запитав Маска, чим поточне рішення заборонити акаунти, що поширюють інформацію про ElonJet, відрізняється від ситуації з ноутбуком Хантера Байдена.

Нагадаємо, нещодавно Маск рішуче засудив факт блокування сторінки та статті The New York Post про загублений ноутбук і його суперечливі файли. Користуючись своїм новим становищем і доступом, глава соцмережі опублікував так звані "файли твітера", які, на його думку, викривали тодішнє керівництво компанії у співпраці з урядом США і допомозі Джо Байдену виграти вибори, хоча про це у злитих документах не йшлося.

Маск відповів Гарвеллу: "Використовуєш доксинг – будеш заблокований. Ось і все. Кінец історії". Після цієї відповіді підприємець швидко покинув Простір.

Доксинг – це збір та публікація особистої чи ідентифікуючої інформації про особу чи організацію. Для збору даних використовуються інтернет пошук, досліждення соціальних мереж, перевірка в публічно доступних базах даних та в незаконних. У цьому випадку Маск має на увазі сам процес відслідковування його літака за допомогою бота, який отримує інформацію з загальнодоступного джерела.

Найцікавіше те, що після цього функція Twitter Spaces взагалі зникла з мобільного додатка. Як зазначає Bloomberg, проблеми почалися ще під час трансляції. Маск, імовірно, образившись на журналістів, просто наказав відключити функцію Просторів, що призвело до виходу всіх учасників. Тепер при натисканні на синю кнопку створення публікації користувач одразу потрапляє на сторінку написання текстового твіта, хоча раніше міг обрати звичайний твіт, зображення, gif або Простір. Компанія пояснила це "усуненням старої програмної помилки", заявивши, що "завтра все працюватиме".

До побачення, Mastodon

В електронному листі до The Verge керівниця відділу довіри та безпеки Twitter Елла Ірвін вказала на оновлення політики, яке компанія зробила 15 грудня, заборонивши ділитися інформацією про місцезнаходження в реальному часі та ресурсами, які це роблять поза твітером.

Не називаючи будь-які конкретні акаунти, я можу підтвердити, що ми будемо призупиняти будь-які облікові записи, які порушують нашу політику конфіденційності і піддають ризику інших користувачів. Ми не робимо винятків із цієї політики для журналістів або будь-яких інших акаунтів,

– сказала Ірвін в електронному листі.

Сам Маск ще раніше в одному зі своїх твітів повідомив фактично про те саме, назвавши відслідковування його літака публікацєю "координатів убивства".

До "журналістів" застосовуються ті ж правила доксингу, що й до всіх інших. Вони опублікували моє точне місцезнаходження в режимі реального часу, фактично координати вбивства, що є (очевидним) прямим порушенням умов надання послуг Twitter, – написав Маск, узявши слово "журналістів" у лапки, імовірно наяткаючи, що журналістами він їх не вважає.

При цьому варто зазначити, що зміна правил конфіденційності в твітері відбулася раптово й без належного оголошення – користувачі, включаючи журналістів, просто не могли знати про це оновлення, щоб уникнути публікації забороненого тепер контенту.

Під обмеження потрапила й соцмережа Mastodon, яка є значно менш популярним конкурентом Twitter. Нові правила забороняють публікувати посилання, що ведуть на сервери:

Mastodon.social,

Mastodon.lol,

Mastodon.xyz,

Mastodon.au,

Mastodon.ie,

Mastodon.scot,

Mastodonapp.uk,

Mastodon.world та інші.

Заблокованим виявився і сам обліковий запис соцмережі. Він також опублікував посилання на акаунт ElonJet на своєму ресурсі.