Блогер MrBeast та приватні інвестори готові купити TikTok за понад 20 мільярдів доларів

Група американських інвесторів, серед яких популярний ютубер Джиммі Дональдсон (MrBeast), готова запропонувати за TikTok значно більше ніж 20 мільярдів доларів. Проте власник платформи, китайська компанія ByteDance, поки не дає жодної відповіді щодо можливого продажу.

За інформацією технологічного підприємця Джессі Тінслі, група інвесторів знайшла гроші для викупу TikTok, повідомляє 24 Канал з посиланням на Bloomberg. До складу групи входять співзасновник Roblox і CEO компанії Девід Башуцкі та співзасновник Anchorage Digital Нейтан Макколі.

Дивіться також Microsoft і Perplexity AI хочуть купити TikTok: компанії боротимуться за соцмережу у США

За словами Тінслі, група готова запропонувати суму, що перевищує пропозицію консорціуму Project Liberty. Цей консорціум, серед членів якого колишній власник бейсбольної команди Los Angeles Dodgers Френк МакКорт та інвестор із шоу Shark Tank Кевін О’Лірі, оцінив TikTok у 20 мільярдів доларів.

Нові інвестори оцінюють платформу в 25 мільярдів, але поки що не отримали жодної відповіді від ByteDance,

– зазначив Тінслі.

ByteDance раніше неодноразово заявляла, що TikTok не продається, проте тиск з боку уряду США може вплинути на подальшу долю платформи. Президент США Дональд Трамп у перший день після повернення на посаду відтермінував на 75 днів дію закону, що вимагає продажу TikTok під загрозою блокування в США.

Декілька інвесторів уже висловили зацікавленість у купівлі, проте поки що невідомо, чи розглядатимуть китайська влада та ByteDance пропозиції від американських інвесторів.

Плани MrBeast та інвесторів

Інвесторська група заявила, що може стабілізувати TikTok та гарантувати безпеку даних користувачів у США.

Ми відчуваємо впевненість, адже у нас є команда з усією необхідною інформацією, серверами та технологіями,

– зазначили представники групи.

Дивіться також Google збирається перейменувати Мексиканську затоку на своїх картах після указу Трампа

Рішення популярного блогера MrBeast приєднатися до цієї групи ще не є остаточним. Його представник повідомив, що Дональдсон веде переговори з кількома сторонами та планує підтримати ту, яка матиме найбільші шанси на успіх у боротьбі за TikTok.