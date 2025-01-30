По информации технологического предпринимателя Джесси Тинсли, группа инвесторов нашла деньги для выкупа TikTok, сообщает 24 Канал со ссылкой на Bloomberg. В состав группы входят соучредитель Roblox и CEO компании Дэвид Башуцки и соучредитель Anchorage Digital Нейтан Макколи.

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По словам Тинсли, группа готова предложить сумму, превышающую предложение консорциума Project Liberty. Этот консорциум, среди членов которого бывший владелец бейсбольной команды Los Angeles Dodgers Фрэнк МакКорт и инвестор из шоу Shark Tank Кевин О'Лири, оценил TikTok в 20 миллиардов долларов.

Новые инвесторы оценивают платформу в 25 миллиардов, но пока не получили никакого ответа от ByteDance,

– отметил Тинсли.

ByteDance ранее неоднократно заявляла, что TikTok не продается, однако давление со стороны правительства США может повлиять на дальнейшую судьбу платформы. Президент США Дональд Трамп в первый день после возвращения в должность отсрочил на 75 дней действие закона, требующего продажи TikTok под угрозой блокировки в США.

Несколько инвесторов уже выразили заинтересованность в покупке, однако пока неизвестно, будут ли рассматривать китайские власти и ByteDance предложения от американских инвесторов.

Планы MrBeast и инвесторов

Инвесторская группа заявила, что может стабилизировать TikTok и гарантировать безопасность данных пользователей в США.

Мы чувствуем уверенность, ведь у нас есть команда со всей необходимой информацией, серверами и технологиями,

– отметили представители группы.

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Решение популярного блогера MrBeast присоединиться к этой группе еще не является окончательным. Его представитель сообщил, что Дональдсон ведет переговоры с несколькими сторонами и планирует поддержать ту, которая будет иметь наибольшие шансы на успех в борьбе за TikTok.