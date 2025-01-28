После вступления в должность президента Дональд Трамп выразил надежду, что найдется немало желающих приобрести американскую долю бизнеса TikTok, напоминает 24 Канал. Среди новых претендентов на покупку – компания Microsoft, тогда как стартап Perplexity AI предложил другой подход: объединение TikTok с новой компанией, которая будет создана в результате слияния.

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Что предлагает Perplexity AI?

Как сообщает CNBC, Perplexity AI, основанный в прошлом году, считает, что слияние TikTok с новой компанией NewCo может избежать сопротивления китайской компании ByteDance, которая владеет TikTok, о продаже.

По плану, акции NewCo распределят между действующими акционерами TikTok и Perplexity пропорционально, а финансирование сделки обеспечат инвесторы, которых выберут обе стороны.

В будущем предполагается, что NewCo выйдет на IPO с капитализацией около 300 миллиардов долларов, и половину акций этой компании получит правительство США. Это позволит американским властям частично контролировать деятельность TikTok в пределах страны.

Однако это соглашение не предусматривает передачу ключевого алгоритма рекомендаций TikTok, который является основой успеха социальной сети.

Microsoft вступает в игру

В то же время Reuters сообщает, что президент Трамп подтвердил участие Microsoft в переговорах о приобретении американского бизнеса TikTok. Трамп даже признался, что ему интересно наблюдать за потенциальной "войной" инвесторов за право покупки TikTok.

Это не первый случай, когда Microsoft проявляет интерес к TikTok. Во время предыдущей президентской каденции Трамп уже требовал отделить американский сегмент TikTok для передачи под контроль американских компаний.

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Тогда Microsoft участвовала в переговорах, однако впоследствии назвала те переговоры "странными". В новых условиях корпорация может иметь реальные мотивы для возобновления участия в переговорах.