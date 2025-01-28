Після вступу на посаду президента Дональд Трамп висловив сподівання, що знайдеться чимало охочих придбати американську частку бізнесу TikTok, нагадує 24 Канал. Серед нових претендентів на покупку – компанія Microsoft, тоді як стартап Perplexity AI запропонував інший підхід: об'єднання TikTok із новою компанією, яка буде створена в результаті злиття.

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Що пропонує Perplexity AI?

Як повідомляє CNBC, Perplexity AI, заснований минулого року, вважає, що злиття TikTok із новою компанією NewCo може уникнути опору китайської компанії ByteDance, яка володіє TikTok, щодо продажу.

За планом, акції NewCo розподілять між чинними акціонерами TikTok і Perplexity пропорційно, а фінансування угоди забезпечать інвестори, яких оберуть обидві сторони.

У майбутньому передбачається, що NewCo вийде на IPO з капіталізацією близько 300 мільярдів доларів, і половину акцій цієї компанії отримає уряд США. Це дозволить американській владі частково контролювати діяльність TikTok у межах країни.

Проте ця угода не передбачає передачу ключового алгоритму рекомендацій TikTok, який є основою успіху соціальної мережі.

Microsoft вступає в гру

Водночас Reuters повідомляє, що президент Трамп підтвердив участь Microsoft у переговорах щодо придбання американського бізнесу TikTok. Трамп навіть зізнався, що йому цікаво спостерігати за потенційною "війною" інвесторів за право купівлі TikTok.

Це не перший випадок, коли Microsoft проявляє інтерес до TikTok. Під час попередньої президентської каденції Трамп уже вимагав відокремити американський сегмент TikTok для передачі під контроль американських компаній.

А тим часом Американці перепродають смартфони з TikTok за тисячі доларів після видалення застосунку

Тоді Microsoft брала участь у переговорах, однак згодом назвала ті перемовини "дивними". У нових умовах корпорація може мати реальні мотиви для відновлення участі в переговорах.