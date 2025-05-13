Apple випустила iOS 18․5 з підтримкою супутникових повідомлень для iPhone 13 та інших функцій
- Apple випустила iOS 18.5 з підтримкою супутникових повідомлень для iPhone 13 через технологію Starlink, безкоштовно до липня для користувачів у США.
- Оновлення iOS 18.5 також включає інші зміни, такі як сповіщення для батьків та виправлення помилок в Apple Vision Pro.
- Разом з iOS 18.5, Apple випустила оновлення для macOS Sequoia 15.5 та watchOS 11.5.
Apple офіційно випустила iOS 18.5 (збірка 22F76), яка приносить одну з найбільш очікуваних функцій – підтримку супутникових повідомлень для моделей iPhone 13, включаючи mini, Pro та Pro Max. Повідомлення через супутниковий зв'язок з'являться в T-Mobile на базі технології Starlink. Послуга наразі безкоштовна, але тільки до липня і для користувачів у США.
Завдяки співпраці з оператором T-Mobile користувачі зможуть надсилати повідомлення навіть у місцях без мобільного покриття, інформує 24 Канал. Як зазначає The Verge, цей сервіс працює на базі супутникової мережі Starlink і доступний для безкоштовного тестування у США до кінця липня.
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Apple уточнила, що ця функція є частиною послуг, які надаються виключно операторами зв’язку. Водночас власна послуга Apple "Екстрений виклик – SOS через супутник" залишається доступною тільки для моделей iPhone 14 і новіших.
Інші нововведення в iOS 18.5
Окрім супутникових повідомлень, оновлення iOS 18.5 включає й інші цікаві зміни.
- Зокрема, додано функцію сповіщення для батьків, коли їхня дитина використовує пароль для доступу до налаштувань "Екранного часу".
- Також стала доступною опція "Купити через iPhone" під час придбання контенту в застосунку Apple TV на сторонніх пристроях.
- Окрім цього, розробники виправили помилку, через яку додаток Apple Vision Pro міг відображати чорний екран.
Разом з iOS 18.5, Apple також випустила оновлення для інших своїх операційних систем – macOS Sequoia 15.5 та watchOS 11.5.А тим часом Apple планує перенести виробництво iPhone в Індію і аналітики вже розкритикували цю ідею. Кажуть, що перенесення виробництва до Індії не вирішить проблем із продажами, оскільки комплектуючі все ще виробляються в Китаї, і Китай залишається найбільшим виробником iPhone у світі.