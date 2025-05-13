Завдяки співпраці з оператором T-Mobile користувачі зможуть надсилати повідомлення навіть у місцях без мобільного покриття, інформує 24 Канал. Як зазначає The Verge, цей сервіс працює на базі супутникової мережі Starlink і доступний для безкоштовного тестування у США до кінця липня.

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Apple уточнила, що ця функція є частиною послуг, які надаються виключно операторами зв’язку. Водночас власна послуга Apple "Екстрений виклик – SOS через супутник" залишається доступною тільки для моделей iPhone 14 і новіших.

Інші нововведення в iOS 18.5

Окрім супутникових повідомлень, оновлення iOS 18.5 включає й інші цікаві зміни.

Зокрема, додано функцію сповіщення для батьків, коли їхня дитина використовує пароль для доступу до налаштувань "Екранного часу".

Також стала доступною опція "Купити через iPhone" під час придбання контенту в застосунку Apple TV на сторонніх пристроях.

Окрім цього, розробники виправили помилку, через яку додаток Apple Vision Pro міг відображати чорний екран.

Разом з iOS 18.5, Apple також випустила оновлення для інших своїх операційних систем – macOS Sequoia 15.5 та watchOS 11.5.

А тим часом Apple планує перенести виробництво iPhone в Індію і аналітики вже розкритикували цю ідею. Кажуть, що перенесення виробництва до Індії не вирішить проблем із продажами, оскільки комплектуючі все ще виробляються в Китаї, і Китай залишається найбільшим виробником iPhone у світі.