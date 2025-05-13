Благодаря сотрудничеству с оператором T-Mobile пользователи смогут отправлять сообщения даже в местах без мобильного покрытия, информирует 24 Канал. Как отмечает The Verge, этот сервис работает на базе спутниковой сети Starlink и доступен для бесплатного тестирования в США до конца июля.

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Apple уточнила, что эта функция является частью услуг, которые предоставляются исключительно операторами связи. В то же время собственная услуга Apple "Экстренный вызов – SOS через спутник" остается доступной только для моделей iPhone 14 и более новых.

Другие нововведения в iOS 18.5

Кроме спутниковых сообщений, обновление iOS 18.5 включает и другие интересные изменения.

В частности, добавлена функция оповещения для родителей, когда их ребенок использует пароль для доступа к настройкам "Экранного времени".

Также стала доступной опция "Купить через iPhone" при приобретении контента в приложении Apple TV на сторонних устройствах.

Кроме этого, разработчики исправили ошибку, из-за которой приложение Apple Vision Pro могло отображать черный экран.

Вместе с iOS 18.5, Apple также выпустила обновления для других своих операционных систем – macOS Sequoia 15.5 и watchOS 11.5.

А тем временем Apple планирует перенести производство iPhone в Индию и аналитики уже раскритиковали эту идею. Говорят, что перенос производства в Индию не решит проблем с продажами, поскольку комплектующие все еще производятся в Китае, и Китай остается крупнейшим производителем iPhone в мире.