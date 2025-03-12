Apple готує серйозні зміни в інтерфейсі більшості своїх операційних систем

Згідно з повідомленням відомого інсайдера Марка Гурмана, компанія Apple працює над "кардинальним" оновленням, яке змінить користувацький інтерфейс iPhone, iPad та комп'ютерів Mac. Це включає в себе нові іконки, меню, програми, дизайн вікон і кнопок.

Великі зміни

Востаннє Apple робила дійсно серйозну зміну інтерфейсу в 2013 році, випустивши iOS 7. Тоді компанія відмовилася від так званого скевоморфізму на користь більш плаского дизайну. Тепер, з iOS 19 та iPadOS 19 під кодовою назвою "Luck", Apple знову планує значну візуальну модернізацію, повідомляє 24 Канал з посиланням на Bloomberg. У випадку Mac це оновлення під кодовою назвою "Cheer" стане частиною майбутньої macOS 16.

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Новий дизайн буде заснований на visionOS, операційній системі гарнітури Apple Vision Pro. Вона має так звані "скляні" вікна, які нагадують напівпрозоре матове скло. Це також означає, що ми попрощаємося з квадратними іконками на користь круглих форм.



Інтерфейс visionOS / Фото Apple



Інтерфейс visionOS / Фото Apple



Інтерфейс visionOS / Фото Apple



Інтерфейс visionOS / Фото Apple

Поряд із оновленням інтерфейсу, компанія також планує спростити навігацію, управління та спосіб керування вікнами, запозичивши деякі ідеї з тієї ж visionOS. Однак такі функції, як жести руками та глибина 3D, залишаться унікальними для Vision Pro.

Apple планує продемонструвати оновлений дизайн на WWDC у червні. Головна мета в тому, щоб зробити користувацький інтерфейс узгодженим на всіх платформах, оскільки зараз існують помітні відмінності у тому, як виглядають іконки, меню та додатки в різних операційних системах Apple.

Apple також сподівається, що цей редизайн допоможе стимулювати продажі iPhone, особливо після несподіваного падіння на 5% під час останнього святкового сезону.

Тим не менш, це оновлення не слід розглядати як злиття основних операційних систем Apple.

Компанія вважає, що може робити кращі Mac і iPad, якщо збереже їхні операційні системи окремими. Ще однією перевагою для Apple є те, що це заохочує споживачів купувати обидва пристрої, а не обходитися одним,

– пише Марк Гурман.

Більше інформації про те, що саме Apple запланувала для iOS 19 та інших своїх оновлень ми дізнаємося пізніше. Звіт Гурмана не заглиблюється в конкретні деталі щодо змін у дизайні iOS 19, нових функцій тощо.

Попередні чутки припускали, що в iOS 19 буде суттєво перероблено додаток "Камера", а також надійде нова порція функцій штучного інтелекту. Однак ШІ слід чекати не відразу, а в більш пізніх оновленнях. Apple знову не встигає зі штучним інтелектом і все переносить: згідно з останніми даними, ситуація буде такою ж, як і з поточною версією операційної системи. Спочатку нам дадуть кілька дрібних і менш важливих функцій, тоді як основні можливості надійдуть з подальшими оновленнями пізніше того ж року або наступного. Однак навіть у цих пізніх оновленнях не буде повноцінної інтеграції штучного інтелекту в Siri. Її нібито перенесли аж на iOS 20.