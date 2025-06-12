Не всі нові функції iOS 26 працюватимуть на старих iPhone: ось список обмежень

Apple офіційно представила iOS 26 – оновлення, яке привнесе чимало нових можливостей для iPhone. Центральним візуальним нововведенням стане редизайн Liquid Glass, який буде доступний на всіх пристроях, що підтримують цю версію ОС.

Однак деякі функції працюватимуть лише на новіших моделях, зокрема тих, які підтримують Apple Intelligence, розповідає 24 Канал. Далі розповідаємо про функції, які не підтримуватимуться на старіших моделях iPhone.

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Візуальний інтелект для аналізу скріншотів – тільки для iPhone 15 Pro та новіших

Функція аналізу знімків екрана за допомогою штучного інтелекту з’явиться лише на iPhone 15 Pro та новіших моделях. Минулого року Apple представила Visual Intelligence як окрему функцію камери для всієї лінійки iPhone 16, а тепер її отримають і деякі старші пристрої.

Після створення скріншоту користувач зможе швидко отримати корисну інформацію – наприклад, знайти товари, додати подію в календар тощо.

Живий переклад у FaceTime, Повідомленнях і Дзвінках – для iPhone 15 Pro і новіше

Функція Live Translation з’явиться у трьох основних додатках Apple: Повідомлення, FaceTime і Телефон. Вона забезпечить миттєвий переклад тексту або мови, допомагаючи подолати мовний бар’єр.

У Повідомленнях переклад відображатиметься під час набору, у FaceTime – у вигляді субтитрів, а під час голосових дзвінків – у форматі озвученого перекладу.

Тривимірний ефект блокування екрана – підтримується на iPhone 12 і новіших

До редизайну Liquid Glass додається ще один візуальний елемент – 3D-ефект на екрані блокування. Годинник адаптується до композиції фотографії, а при нахилі пристрою ефект стає динамічним. Ця функція доступна на моделях починаючи з iPhone 12.

Швидкий доступ до ШІ-функцій через Швидкі команди – лише для iPhone 15 Pro і новіше

Додаток "Швидкі команди" отримав підтримку можливостей Apple Intelligence. На підтримуваних пристроях можна буде автоматизувати запити на створення зображень, стискання текстів або спілкування з мовною моделлю.

Apple Intelligence у "Нагадуваннях" – тільки на нових моделях

У iOS 26 додаток "Нагадування" також інтегрує ШІ. Система зможе автоматично пропонувати створення завдань на основі вмісту повідомлень, листів та інших джерел. Крім того, штучний інтелект допоможе впорядковувати завдання за категоріями всередині самого додатку.

Відстеження замовлень у Apple Wallet – підтримується iPhone 15 Pro і новішими

Хоч Apple Wallet технічно підтримував функцію відстеження замовлень раніше, через відсутність підтримки з боку магазинів вона не була поширеною.

У iOS 26 ця функція стане практичною: система зможе автоматично зчитувати інформацію про доставку з вхідних листів без участі сторонніх служб.

Оновлені Genmoji та Image Playground – лише для нових iPhone

У новій системі Genmoji дозволяє створювати емодзі, поєднуючи дві існуючі піктограми й додаючи опис – від зачіски до одягу. Image Playground працює разом із ChatGPT і генерує зображення у стилях "Аніме", "Олійний живопис", "Друк", "Вектор" і "Акварель". Також доступний універсальний режим "Any Style", де користувач сам задає опис стилю.

Фони та опитування у Повідомленнях – не всюди однаково

У додатку Messages можна буде вибирати готові фони або створювати власні через Image Playground – але лише на iPhone 15 Pro і вище. Опитування будуть доступні на всіх моделях, однак інтелектуальні підказки при створенні варіантів відповідей працюватимуть лише з Apple Intelligence.

Бета-версію операційної системи iOS 26 вже можна встановити на свій смартфон, хоч вона призначена виключно для розробників. Якщо ви хочете випробувати – ось інструкція, як встановити iOS 26 на свій iPhone.