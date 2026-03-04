iPhone 17e відкрито для попереднього замовлення

Apple запустила попередні замовлення на iPhone 17e – нову модель у лінійці iPhone 17. Смартфон офіційно надійде у продаж 11 березня. Пристрій отримав більше пам’яті, новий чип A19 та підтримку MagSafe.

Компанія Apple відкрила передзамовлення на iPhone 17e – найновішу модель у серії iPhone 17. Офіційний старт продажів запланований на 11 березня. Про це пише 9to5mac.

Що пропонує новий iPhone 17e?

У порівнянні з попередником, iPhone 16e, новинка отримала одразу кілька помітних оновлень. Смартфон працює на чипі A19 у парі з модемом C1X, що забезпечує вищу продуктивність і швидшу роботу мережі. Також покращено можливості портретної зйомки – з’явилося покоління функцій Focus і Depth Control для точнішого налаштування різкості та глибини.

Переднє скло Ceramic Shield 2 має утричі кращий захист від подряпин. Окрім цього, модель підтримує MagSafe, що дозволяє використовувати магнітні аксесуари та забезпечує вдвічі швидшу бездротову зарядку.

Базова версія iPhone 17e тепер стартує з 256 ГБ пам’яті за ціною 599 доларів – це вдвічі більше сховища, ніж пропонував iPhone 16e у стартовій конфігурації. Варіант на 512 ГБ коштує 799 доларів, що на 100 доларів дешевше, ніж аналогічна версія попередньої моделі.

Як пише The Verge, смартфон доступний у трьох кольорах – чорному, білому та новому ніжно-рожевому.

Для захисту пристрою Apple пропонує кілька фірмових чохлів: силіконовий iPhone 17e Silicone Case з MagSafe за 49 доларів, прозорий Clear Case з MagSafe також за 49 доларів і чохол Beats з MagSafe за 45 доларів. Силіконова версія має спеціальні отвори для ремінця Crossbody Strap або інших шнурків.

Завдяки підтримці MagSafe смартфон сумісний із гаманцем FineWoven Wallet. А використання 20-ватного адаптера USB-C дозволяє зарядити акумулятор до 50 відсотків приблизно за 30 хвилин.

iPhone 17e приходить на зміну iPhone 16e, представленому рік тому. Водночас у продажу залишаються моделі iPhone 16 та iPhone 16 Plus.

Скільки коштуватиме iPhone 17e в Україні?

Орієнтовно в Україні за базову версію iPhone 17e можуть просити 30 – 40 тисяч гривень, якщо конвертувати доларову вартість з урахуванням місцевих податків, мит і курсових коливань (схожі моделі Apple традиційно продаються дорожче, ніж номінальна ціна в США).

Це приблизно на 10 – 15 % дешевше порівняно з цінами на стандартний iPhone 17 при його запуску в Україні.