iPhone 20, який ми побачимо аж у 2028 році, отримає радикально новий дизайн

Оновлення лінійки смартфонів Apple, присвячене двадцятій річниці бренду, обіцяє стати найбільш значущим переглядом дизайну в історії продукту. Згідно з даними інсайдерів, пристрій, який фігурує під назвами iPhone 20 або iPhone XX, отримає унікальну скляну конструкцію із закругленими краями. Ґаджет виглядатиме як безшовна скляна плита без клавіш чи вирізів.

Які технологічні інновації та дизайнерські рішення покажуть в iPhone 20?

Однією з головних особливостей новинки має стати дисплей із вигинами з усіх чотирьох боків. Такий "водоспадний" дизайн, який уже давно пережували й відкинули виробники смартфонів на Android, бо він нікому не сподобався, доповнюватиметься надзвичайно тонкими рамками навколо екрана, ширина яких становитиме лише 1,1 міліметра, пише MacRumors.

Для порівняння, в актуальній моделі iPhone 17 Pro цей показник становить приблизно 1,44 міліметра. Очікується, що скляна панель буде переходити в поліровану раму, що візуально нагадує рішення, використане свого часу в iPhone X

Досягнення такого дизайну корпусу вимагає від Apple вирішення складних технічних завдань, зокрема приховування фронтальної камери та датчиків Face ID під поверхнею екрана. Повідомляється, що компанія тестує технологію UPC від Samsung, де камера розміщується за піксельною структурою дисплея.

Справи поки що йдуть погано

Наразі якість знімків при такому підході залишається недостатньо високою. Виробники Android-смартфонів ще наприкінці 2020 року почали експериментували з підекранними камерами, але знімки, які отримували користувачі, були настільки жахливими, що від технології швидко відмовилися. Крім того, саму фронтальну камеру було все ж таки видно під пікселями за певних умов, наприклад, при погляді під особливим кутом.

Усе це ставить під сумнів можливість повної відмови від вирізів уже найближчим часом. Якщо інженерам не вдасться вдосконалити приховану під екраном камеру, Apple може використати запасний варіант – ще компактніший острівець Dynamic Island або невеликий точковий виріз у поєднанні з новою системою автентифікації Polar ID від Samsung.

Хай там як, але до виходу iPhone 20 ще купа часу, який Apple, безумовно, витратить з користю. У 2026 році вийде iPhone 18, у 2027 році ми отримаємо iPhone 19, і лише у вересні 2028 року слід чекати на ювілейний випуск.

Є інша теорія

Цікаво, що деякі джерела, такі як Wccftech, припускають, що такий смартфон може вийти вже у 2027 році, тобто в поколінні iPhone 19. Це означає, що Apple має ще менше часу на вдосконалення технологій.

Попри амбітні плани, деякі користувачі вже висловлюють занепокоєння щодо практичності закруглених екранів, вказуючи на можливі незручності при наборі тексту або меншу міцність пристрою у разі падіння. Проте для багатьох фанатів бренду такий крок стане довгоочікуваним поверненням до естетики закруглених форм, яка свого часу виділяла перші покоління iPhone.