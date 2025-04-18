Apple офіційно визнала iPhone 6s та Mac mini 2018 року "вінтажними"

Компанія Apple оновила свій перелік "вінтажних" пристроїв, додавши до нього смартфон iPhone 6s та комп’ютер Mac mini 2018 року випуску. Відтепер їх обслуговування та ремонт у фірмових магазинах та авторизованих сервісних центрах здійснюватиметься лише за наявності необхідних складників.

Згідно з політикою Apple, пристрій отримує статус "вінтажного", якщо з моменту його останнього продажу минуло понад п’ять років, інформує 24 Канал. У такому разі пристрій може ще обслуговуватись, однак компанія більше не гарантує наявність запчастин.

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iPhone 6s був представлений у 2015 році й залишався у продажу як бюджетна модель до 2018 року. Смартфон оснащувався процесором A9, отримав посилений алюмінієвий корпус як відповідь на проблему "bendgate" у попередньому поколінні, став першим iPhone з підтримкою технології 3D Touch і останнім флагманом компанії з роз’ємом для навушників.

Щодо Mac mini 2018 року, то це була остання модель серії, що працювала на процесорах Intel перед переходом на чипи Apple Silicon. У пристрої використовувалися чотири- та шестиядерні процесори Intel восьмого покоління (Coffee Lake) та графіка Intel UHD Graphics 630.

Apple також нагадує, що після семи років з моменту останнього продажу пристрій переходить у статус "застарілого", що означає неможливість його ремонту в сервісних центрах – або лише у випадку, якщо залишились потрібні компоненти.

Крім того, Apple працює над складаним смартфоном iPhone 18 Fold з очікуваною ціною від 2100 до 2300 доларів, що дорожче за конкурентів. Очікується, що виробництво почнеться обережно, щоб перевірити ринок, а реліз може відбутися у 2026 році.