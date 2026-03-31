Іран анонсував удари по об'єктах Microsoft, Apple, Google, Nvidia

Тегеран погрожує атакувати низку американських компаній. Ці удари іранці вже можуть розпочати 1 квітня.

Корпус вартових ісламської революції заявляє, що у відповідь на будь-яке вбивство здійснюватиме удари по компаніях, пов'язаних зі США.

У заяві працівникам рекомендують залишити ці робочі місця, а мешканців у радіусі 1 кілометра закликають перейти в безпечніші місця.

Серед згаданих компаній: Cisco, HP, Intel, Oracle, Microsoft, Apple, Google, Meta, IBM, Dell, Nvidia, JPMorgan Chase, Tesla, General Electric, Boeing та інші.

У заяві зазначено, що ці заходи можуть почати діяти з 20:00 за тегеранським часом 1 квітня.