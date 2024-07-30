SpaceX відклала перший приватний вихід у відкритий космос та назвала нову дату

Американська космічна компанія SpaceX готується запустити фінтех-мільярдера Джареда Айзекмана на орбіту для першого у світі приватного виходу в космос, але місія зіткнулася з черговим перенесенням. Спочатку запланована на кінець 2022 року, місія Polaris Dawn тепер стартує не раніше 19 серпня після численних затримок.

Останнє відтермінування відбулося після того, як на початку місяця вибухнула ще одна ракета SpaceX, хоча офіційна причина затримки пов'язана з трафіком на Міжнародній космічній станції (МКС).

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Історична місія

Запуск Polaris Dawn, під час якого Айзекман спробує здійснити перший в історії вихід у відкритий космос туриста, планувався ще на кінець 2022 року, але, як це часто буває в космічні галузі, зазнав низки переносів. Це буде вже другий політ Айзекмана зі SpaceX після його орбітальної відпустки Inspiration4 у 2021 році.

Місія, яка є частиною серії з трьох польотів, доставить Айзекмана і його команду далі на орбіту Землі, ніж будь-яка попередня місія Dragon.

На відміну від інших місій, Polaris Dawn не стикуватиметься з МКС, пропонуючи унікальну траєкторію польоту.

Екіпаж повинен пробути у космосі п'ять днів.

Айзекман замовив три місії за програмою Polaris.

Попри затримки, важливість місії залишається незмінною. Політ ініційований Айзекманом є важливою подією для галузі приватного освоєння космосу та космічного туризму, адже він демонструє зростаючі можливості комерційних космічних польотів.

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Можна припустити, що успішне здійснення місії Polaris Down надихне інші космічні компанії на подібні польоти. Наприклад, компанія Blue Origin Джеффа Безоса теж займається приватними польотами до межі космосу і успішна місія SpaceX точно підштовхне її реалізації власних польотів такого рівня.