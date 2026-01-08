У Британії виявили унікальний скарб – стародавню бойову сурму у формі дикої тварини

У Західному Норфолку, що в Британії, археологи натрапили на надзвичайну знахідку – стародавню бойову сурму, вік якої сягає двох тисяч років. Цей рідкісний артефакт, відомий як карнікс, міг належати кельтським воїнам, що билися проти римських загарбників під проводом легендарної королеви Боудікки.

Однак бойова сурма виявилася не єдиною цінною знахідкою, повідомляє 24 Канал. Разом із музичним інструментом дослідники виявили цілий склад цінних металевих предметів, як повідомляє Live Science.

Дивіться також Археологи знайшли старовинний скляний фалос у руїнах монастирської вбиральні

Які секрети приховує знайдений скарб кельтів?

Під час підготовки майданчика під будівництво житла дослідники з компанії Pre-Construct Archaeology вилучили із землі унікальний набір артефактів.

Головною знахідкою став карнікс – бронзовий духовий інструмент характерної вертикальної форми, що завершується розтрубом у вигляді голови тварини, наприклад, кабана.

Фото Pre-Construct Archaeology

У складі скарбу також виявили військовий штандарт із головою вепра, п'ять декоративних накладок для центрів щитів та інші вироби з металу.



Бойовий штандарт кельтських воїнів / Фото Pre-Construct Archaeology

Представники організації Historic England зазначають, що подібні знахідки трапляються вкрай рідко: у Британії відомо лише про три такі сурми, а цей екземпляр є одним із найбільш цілісних у всій Європі.

Що таке карнікс і для чого він?

Кельтські племена активно використовували карнікси як частину військового спорядження поряд із кольчугами, списами та щитами. Звук цієї сурми був настільки вражаючим, що римляни часто забирали такі інструменти як воєнні трофеї.

Фахівці Національного музею Шотландії вже створили копію карнікса, а музикант Джон Кенні продемонстрував його потужне звучання.

Як звучить кельтський карнікс – дивіться відео:

Знахідка датується першим століттям нашої ери, що збігається з часом масштабного повстання королеви іценів Боудікки проти римського панування у 60 році.

Щоб зберегти тендітні предмети, їх вилучили одним блоком ґрунту для подальшого вивчення за допомогою рентгена та комп'ютерної томографії в лабораторних умовах. Деталі цього відкриття будуть висвітлені пізніше.