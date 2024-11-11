Першу картину, створену людиноподібним роботом, продали на аукціоні за величезні гроші
Поки одні люди протестують проти штучного інтелекту, інші щиро ним захоплюються. Ми вже бачили багато спроб просувати роботи ШІ як мистецтво, але тепер це вивели на новий рівень: творці дали завдання намалювати картину людиноподібному роботу Ai-Da. Судячи з усього, вона дійсно написана залізною рукою Ай-Ди, а не просто згенерована її процесорним мозком.
Ціна ШІ-мистецтва
Поки що подібні речі сприймаються чимось новим і свіжим, наштовхуючи на філософські роздуми про майбутнє людства у компанії з роботами. Тому картини, створені штучним інтелектом, можуть продаватися дуже дорого, якщо ви обгортаєте їх у правильну концепцію. Так сталося й цього разу: картину під назвою "AI God", на якій зображений відомий криптоаналітик Алан Тюрінг, продали на аукціоні Sotheby's у Нью-Йорку за понад мільйон доларів, повідомляє 24 Канал з посиланням на Designboom. Зазначається, що для завершення торгів знадобилося 27 ставок.
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Інженери Ай-Ди кажуть, що вона малює за допомогою камер в очах, алгоритмів штучного інтелекту та роботизованої руки.
Цього робота створив Ейдан Меллер, який описує себе як "фахівця з сучасного та новітнього мистецтва". За словами Меллера, він зібрав цю машину, щоб надихнути на діалог про "нинішню одержимість технологіями та їхню спадщину, що розгортається".
Аукціонний дім Sotheby's опублікував заяву з цього приводу: "Сьогоднішня рекордна ціна продажу першої роботи людиноподібного робота-художника, виставленої на аукціон, знаменує собою важливий момент в історії сучасного мистецтва і відображає зростаючу взаємодію між технологіями штучного інтелекту і світовим ринком мистецтва".
Там вважають, що ця картина не тільки вшановує спадщину Тюринга, а й "досліджує ширший, трансформаційний вплив технологій на людську ідентичність, творчість та активність, що робить роботу важливою віхою як в мистецтві, так і в ШІ".
Раніше цього року Ай-Да представляла портрет Тюринга як частину серії з п'яти картин в Організації Об'єднаних Націй під час саміту в Женеві під назвою "Штучний інтелект на благо".
Ключова цінність моєї роботи полягає в її здатності слугувати каталізатором діалогу про нові технології,
– заявив тоді робот, говорячи з журналістами.
Не до кінця зрозуміло, хто володіє правами на картину та хто отримає прибуток з продажу. Дискусії про право власності на контент, створений ШІ, досі тривають.