Великий обман

Сайт My Spirit Halloween рекламував парад Macnas Halloween Parade, який нібито мав відбуватися з 19 до 21 години на вулицях Дубліна. Новина дуже швидко поширилась в інтернеті завдяки численним відео в TikTok, і навіть вийшла у рейтинг популярних новин Google, повідомляє 24 Канал з посиланням на The Independent.

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Тисячі людей одягли свої костюми й стояли на вулиці кілька годин, чекаючи на подію, яка все ніяк не починалася. Вони навіть залишили місце на вулиці, щоб парад міг пройти повз них.

Ситуація, що склалася, змусила ірландську поліцію випустити повідомлення з закликом до потенційних учасників параду "безпечно розійтися". Там заявили, що "всупереч інформації, яка поширюється в інтернеті, сьогодні ввечері або вночі в центрі Дубліна не планується проведення параду на честь Геловіну".



Люди стоять в очікуванні параду / Фото Артур Мартінс

У місцевій міській раді висловили розчарування цією ситуацією: "Всі намагаються провести Геловін весело й безпечно. Ідея влаштувати парад здавалася дуже гарною. Я знаю, що прийшло дуже багато людей. Дуже шкода", – сказала чиновниця Дженіс Бойлан.

Цікаво, що оголошення згодом було видалено. Сайт, на якому воно з'явилося, схоже, навіть не походить з Ірландії. Як пише джерело, він походить з Пакистану й публікує всі види контенту, згенерованого штучним інтелектом – фото, відео, музику й текстові дописи. Незрозуміло, чи робить він це без контролю з боку людини.

Ця ситуація зайвий раз показує, наскільки далеко можуть зайти наслідки дезінформації в інтернеті та як легко маніпулювати людьми завдяки анонімним дописам і контенту, створеному штучним інтелектом.