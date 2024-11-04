Большой обман

Сайт My Spirit Halloween рекламировал парад Macnas Halloween Parade, который якобы должен был проходить с 19 до 21 часа на улицах Дублина. Новость очень быстро распространилась в интернете благодаря многочисленным видео в TikTok, и даже вышла в рейтинг популярных новостей Google, сообщает 24 Канал со ссылкой на The Independent.

Смотрите также Подросток совершил самоубийство после общения с чат-ботом, который имитировал Дейнерис Таргариен

Тысячи людей надели свои костюмы и стояли на улице несколько часов, ожидая события, которое все никак не начиналось. Они даже оставили место на улице, чтобы парад мог пройти мимо них.

Сложившаяся, ситуация, вынудила ирландскую полицию выпустить сообщение с призывом к потенциальным участникам парада "безопасно разойтись". Там заявили, что "вопреки информации, которая распространяется в интернете, сегодня вечером или ночью в центре Дублина не планируется проведение парада в честь Хэллоуина".



Люди стоят в ожидании парада / Фото Артур Мартинс

В местном городском совете выразили разочарование этой ситуацией: "Все пытаются провести Хэллоуин весело и безопасно. Идея устроить парад казалась очень хорошей. Я знаю, что пришло очень много людей. Очень жаль", – сказала чиновница Дженис Бойлан.

Интересно, что объявление впоследствии было удалено. Сайт, на котором оно появилось, похоже, даже не происходит из Ирландии. Как пишет источник, он происходит из Пакистана и публикует все виды контента, сгенерированного искусственным интеллектом – фото, видео, музыку и текстовые сообщения. Непонятно, делает ли он это без контроля со стороны человека.

Эта ситуация лишний раз показывает, насколько далеко могут зайти последствия дезинформации в интернете и как легко манипулировать людьми благодаря анонимным сообщениям и контенту, созданному искусственным интеллектом.