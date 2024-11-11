Ціна ШІ-мистецтва

Поки що подібні речі сприймаються чимось новим і свіжим, наштовхуючи на філософські роздуми про майбутнє людства у компанії з роботами. Тому картини, створені штучним інтелектом, можуть продаватися дуже дорого, якщо ви обгортаєте їх у правильну концепцію. Так сталося й цього разу: картину під назвою "AI God", на якій зображений відомий криптоаналітик Алан Тюрінг, продали на аукціоні Sotheby's у Нью-Йорку за понад мільйон доларів, повідомляє 24 Канал з посиланням на Designboom. Зазначається, що для завершення торгів знадобилося 27 ставок.

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Інженери Ай-Ди кажуть, що вона малює за допомогою камер в очах, алгоритмів штучного інтелекту та роботизованої руки.

Цього робота створив Ейдан Меллер, який описує себе як "фахівця з сучасного та новітнього мистецтва". За словами Меллера, він зібрав цю машину, щоб надихнути на діалог про "нинішню одержимість технологіями та їхню спадщину, що розгортається".

Аукціонний дім Sotheby's опублікував заяву з цього приводу: "Сьогоднішня рекордна ціна продажу першої роботи людиноподібного робота-художника, виставленої на аукціон, знаменує собою важливий момент в історії сучасного мистецтва і відображає зростаючу взаємодію між технологіями штучного інтелекту і світовим ринком мистецтва".

Там вважають, що ця картина не тільки вшановує спадщину Тюринга, а й "досліджує ширший, трансформаційний вплив технологій на людську ідентичність, творчість та активність, що робить роботу важливою віхою як в мистецтві, так і в ШІ".

Ai-Da's alan turing painting makes history as first work sold by humanoid robot at @Sothebys https://t.co/GpVYt5tiBg pic.twitter.com/3KyqTXIVqJ — designboom (@designboom) November 8, 2024

Раніше цього року Ай-Да представляла портрет Тюринга як частину серії з п'яти картин в Організації Об'єднаних Націй під час саміту в Женеві під назвою "Штучний інтелект на благо".

Ключова цінність моєї роботи полягає в її здатності слугувати каталізатором діалогу про нові технології,

– заявив тоді робот, говорячи з журналістами.

Не до кінця зрозуміло, хто володіє правами на картину та хто отримає прибуток з продажу. Дискусії про право власності на контент, створений ШІ, досі тривають.