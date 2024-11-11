Цена ИИ-искусства

Пока подобные вещи воспринимаются чем-то новым и свежим, наталкивая на философские размышления о будущем человечества в компании с роботами. Поэтому картины, созданные искусственным интеллектом, могут продаваться очень дорого, если вы обернете их в правильную концепцию. Так произошло и на этот раз: картину под названием "AI God", на которой изображен известный криптоаналитик Алан Тьюринг, продали на аукционе Sotheby's в Нью-Йорке за более чем миллион долларов, сообщает 24 Канал со ссылкой на Designboom. Отмечается, что для завершения торгов понадобилось 27 ставок.

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Инженеры Ай-Ди говорят, что она рисует с помощью камер в глазах, алгоритмов искусственного интеллекта и роботизированной руки.

Этого робота создал Эйдан Меллер, который описывает себя как "специалиста по современному и новейшему искусству". По словам Меллера, он собрал эту машину, чтобы вдохновить на диалог о "нынешней одержимости технологиями и их наследие, что разворачивается".

Аукционный дом Sotheby's опубликовал заявление по этому поводу: "Сегодняшняя рекордная цена продажи первой работы человекоподобного робота-художника, выставленной на аукцион, знаменует собой важный момент в истории современного искусства и отражает растущее взаимодействие между технологиями искусственного интеллекта и мировым рынком искусства".

Там считают, что эта картина не только чтит наследие Тюринга, но и "исследует более широкое, трансформационное влияние технологий на человеческую идентичность, творчество и активность, что делает работу важной вехой как в искусстве, так и в ИИ".

Картина Алана Тьюринга Ai-Da вошла в историю как первая работа, проданная гуманоидным роботом на @Sothebys https://t.co/GpVYt5tiBg pic.twitter.com/3KyqTXIVqJ - designboom (@designboom) 8 ноября, 2024

Ранее в этом году Ай-Да представляла портрет Тюринга как часть серии из пяти картин в Организации Объединенных Наций во время саммита в Женеве под названием "Искусственный интеллект на благо".

Ключевая ценность моей работы заключается в ее способности служить катализатором диалога о новых технологиях,

– заявил тогда робот, говоря с журналистами.

Не до конца понятно, кто владеет правами на картину и кто получит прибыль с продажи. Дискуссии о праве собственности на контент, созданный ИИ, до сих пор продолжаются.