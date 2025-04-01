Російську залізницю атакували хакери: також не працювала система "Передових платіжних рішень"

Російська залізниця (РЗД) зазнала масштабної DDoS-атаки, що спричинила серйозні збої в роботі її сайту та мобільного застосунку. Користувачі скаржаться на те, що онлайн сервіси взагалі не працюють.

Про кібератаку повідомили в офіційному Telegram-каналі РЗД, розповідає 24 Канал. Перебої в роботі тривали з 11 до 17 години вівторка. Наразі, за повідомленням РЗД, роботу сервісів з продажу квитків відновлено.

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Крім того, російські користувачі зіткнулися зі збоями в роботі сайтів Єдиної інформаційної системи у сфері закупівель і "Передових платіжних рішень" – компанії, що пропонує картки для оплати палива на АЗС. За даними російських ЗМІ, через збій у роботі ППР навантажені фури утворили затори на АЗС не маючи змоги заправитися.

Крім того, в Росії також жалілися на збої в роботі банківських систем та деяких операторів зв'язку, серед яких МТС.

За день до того, у понеділок 31 березня, у Росії зламали застосунок московського метро зламали. Програма взагалі не працювала, а сайт переадресовував користувачів на повідомлення від "Укрзалізниці".

Відповідь за "Укрзалізницю"?

Наразі невідомо хто стоїть за атаками на сервіси російських перевізників, однак логічно припустити, що вони можуть бути відповіддю на аналогічну атаку, організовану проти сервісів "Укрзалізниці".

Нагадаємо, що 23 березня "Укрзалізниця" зазнала значної кібератаки на свої онлайн-системи, що призвело до перебоїв у роботі квиткових та вантажних сервісів. Попри атаку, рух поїздів продовжувався без затримок, хоча пасажири були обмежені в можливості купувати квитки лише у фізичних касах.

Станом на 31 березня Укрзалізниця успішно відновила роботу онлайн-сервісів після атаки. Компанія підтвердила, що продаж та повернення квитків працюють надійно. Крім того, повністю відновлено функції планування поїздок, включаючи пересадки та онлайн-відображення розкладу руху поїздів на станціях.