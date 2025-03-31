Крім того, при спробі зайти на сайт метро Москви усі користувачі скеровуються на сповіщення від "Укрзалізниці" про збій в системі, розповідає 24 Канал.

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Повідомлення на сайті московського метро / Скриншот Ґрунт

Нагадаємо, що 23 березня 2025 року "Укрзалізниця" зазнала масштабної таргетованої кібератаки, яка вивела з ладу її онлайн-системи, включаючи сервіси з продажу квитків та оформлення вантажних перевезень. Попри це, рух поїздів залишався стабільним і без затримок, однак придбати квитки можна було лише офлайн у касах.

Станом на 31 березня 2025 року, "Укрзалізниця" успішно відновила роботу своїх онлайн-сервісів після кібератаки. Наразі сервіси з продажу та повернення квитків працюють стабільно, а також відновлено функціонал планування подорожей з пересадками та онлайн-табло з розкладом руху поїздів по станціях.

Фахівці продовжують роботу над поверненням верифікації з Дія.Підпис та моніторингу з автовикупом.