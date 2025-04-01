О кибератаке сообщили в официальном Telegram-канале РЖД, рассказывает 24 Канал. Перебои в работе продолжались с 11 до 17 часов вторника. Сейчас, по сообщению РЖД, работу сервисов по продаже билетов восстановлено.

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Кроме того, российские пользователи столкнулись со сбоями в работе сайтов Единой информационной системы в сфере закупок и "Передовых платежных решений" – компании, предлагающей карты для оплаты топлива на АЗС. По данным российских СМИ, из-за сбоя в работе ППР груженые фуры образовали пробки на АЗС не имея возможности заправиться.

Кроме того, в России также жаловались на сбои в работе банковских систем и некоторых операторов связи, среди которых МТС.

За день до того, в понедельник 31 марта, в России взломали приложение московского метро взломали. Программа вообще не работала, а сайт переадресовывал пользователей на сообщение от "Укрзализныци".

Ответ за "Укрзализныцю"?

Пока неизвестно кто стоит за атаками на сервисы российских перевозчиков, однако логично предположить, что они могут быть ответом на аналогичную атаку, организованную против сервисов "Укрзализныци".

Напомним, что 23 марта "Укрзализныця" подверглась значительной кибератаке на свои онлайн-системы, что привело к перебоям в работе билетных и грузовых сервисов. Несмотря на атаку, движение поездов продолжалось без задержек, хотя пассажиры были ограничены в возможности покупать билеты только в физических кассах.

По состоянию на 31 марта Укрзализныця успешно возобновила работу онлайн-сервисов после атаки. Компания подтвердила, что продажа и возврат билетов работают надежно. Кроме того, полностью восстановлено функции планирования поездок, включая пересадки и онлайн-отражение расписания движения поездов на станциях.