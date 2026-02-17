Сонячне затемнення 17 лютого: все що треба знати про особливу подію

17 лютого небо над одним із найвіддаленіших регіонів планети змінить свій вигляд. Місяць частково закриє Сонце, створивши ефект яскравого світлового обруча. Подія майже недосяжна для більшості людей, але має чіткий астрономічний розклад і свої особливості.

Де можна побачити затемнення 17 лютого?

17 лютого відбувається кільцеподібне сонячне затемнення – астрономічне явище, під час якого Місяць проходить між Землею та Сонцем, але не повністю перекриває сонячний диск. На відміну від повного затемнення, тут залишається тонке яскраве кільце світла – так зване "кільце вогню", пише 24 Канал.

Причина в орбіті Місяця. Вона має еліптичну форму, тому супутник Землі інколи перебуває далі від планети. Саме в такій точці він здається трохи меншим за Сонце і не здатен повністю його закрити. Цього разу Місяць перекриє приблизно 96 відсотків сонячного диска.

Максимальна фаза затемнення припадає на 12:12 за всесвітнім координованим часом. Для того, що отримати час в Україні, потрібно додати дві години. Тобто за Києвом це буде 14:12.

Повна кільцеподібна стадія триватиме до 2 хвилин 20 секунд у межах вузької смуги шириною близько 616 кілометрів. Ця зона проходить через внутрішні райони Антарктиди – регіон, де майже немає постійного населення.



Обмежена зона в Антарктиді, де можна буде побачити затемнення Сонця 17 лютого 2026 року / Зображення Space.com/Jamie Carter/Esri, Maxar, GeoEye, Earthstar Geographics, CNES/Airbus DS, USDA, USGS, AeroGRID, IGN/GIS/Xavier Jubier

Серед небагатьох місць, звідки можна буде спостерігати явище, – дослідницькі станції Mirny Station та Concordia Station. Там тривалість "кільця вогню" становитиме приблизно 1 хвилину 52 секунди та 2 хвилини 9 секунд відповідно. За оцінками метеорологів, шанси на ясне небо в районі Concordia вищі.

Часткові фази затемнення будуть помітні й за межами Антарктиди – на півдні Африки та на крайньому півдні Південної Америки. У деяких регіонах Мозамбіку, Мадагаскару та Маврикію Сонце буде перекрите на 10 – 35 відсотків.



Видимість затемнення в інших регіонал / Зображення Michael Zeiler/EclipseAtlas.com

Коли настануть ключові моменти затемнення?

Початок явища – так званий "перший контакт" – відбудеться 17 лютого об 11:56 за київським часом, що відповідає 09:56 за всесвітнім координованим часом. У цей момент край Місяця вперше торкнеться сонячного диска. Супутник рухатиметься зліва направо, поступово закриваючи світило.

Далі затемнення переходить у часткову фазу. Сонце виглядатиме як серп, що поступово тоншає. Для спостерігачів в Антарктиді світило перебуватиме низько над південно-західним горизонтом, а його форма змінюватиметься майже непомітно, але невпинно.

Фаза анулярності – ключовий етап події – стартує о 13:42 за київським часом. Саме тоді почнеться "другий контакт", коли Місяць повністю опиниться всередині сонячного диска з погляду спостерігача, залишаючи по краях яскраве золоте кільце. Це і є ефект "кільця вогню".

На антарктичній станції Concordia Station ця фаза триватиме трохи менше двох годин. Упродовж цього часу навколо темного силуету Місяця зберігатиметься сяюча облямівка – аналог повної фази під час класичного повного затемнення, але без повного зникнення сонячного світла.

Максимум затемнення припаде на 14:12 за київським часом. У цей момент Місяць буде максимально центрований відносно сонячного диска, а світлове кільце – найбільш симетричним.

Після піку розпочнеться "третій контакт" – силует супутника торкнеться внутрішнього краю сонячного кільця, порушуючи його цілісність. Затемнення знову перейде у часткову фазу.

Протягом приблизно наступної години Місяць поступово відходитиме від диска Сонця. Серп розширюватиметься, поки не повернеться звична кругла форма світила.

Завершення події – "четвертий контакт" – настане тоді, коли останній фрагмент місячної тіні зникне з поверхні Сонця.

Попри видовищність явища, спостерігати Сонце без спеціального захисту небезпечно навіть під час кільцеподібної фази. Оскільки світило не закривається повністю, ризик пошкодження зору зберігається протягом усього затемнення.

