Єдині знімки сонячного затемнення 17 лютого зробили з космосу, і вони епічні

17 лютого небо над Антарктидою потемніло через кільцеподібне сонячне затемнення. Побачити його на власні очі могли лише кілька дослідників на двох полярних станціях. На жаль, через два дні в мережі все ще немає жодних знімків – лише незліченні ШІ-підробки, які шахраї публікують, щоб зібрати аудиторію. На щастя, орбітальні апарати зафіксували подію у деталях.

Як супутники зафіксували "вогняне кільце" над Антарктидою?

Кільцеподібне затемнення відбувається тоді, коли Місяць перебуває на віддаленішій ділянці своєї еліптичної орбіти й не повністю перекриває диск Сонця. У результаті навколо темного силуету лишається яскравий обруч світла – так зване "вогняне кільце", пише 24 Канал.

Дивіться також Загадкова комета несподівано сповільнилась і змінила напрямок обертання

17 лютого смуга затемнення шириною близько 616 кілометрів пройшла над віддаленими районами Антарктиди. Через географічну ізольованість повну фазу спостерігали лише екіпажі кількох наукових станцій.

Зате космічні апарати забезпечили глобальний огляд події. Супутники Європейської організації з експлуатації метеорологічних супутників EUMETSAT зафіксували, як масивна тінь Місяця ковзає по крижаній поверхні континенту. На знімках, поєднаних у коротке відео, чітко видно темну пляму, що перетинає межу дня і ночі.

Як виглядало сонячне затемнення з космосу: дивіться відео

Південнокорейський метеорологічний супутник GEO-KOMPSAT-2A, розташований на геостаціонарній орбіті на висоті приблизно 36 000 кілометрів над Землею, також зафіксував цей момент. Його позиція поблизу лінії термінатора дозволила побачити контраст між освітленою та затемненою частинами планети.

Іншу перспективу забезпечив американський апарат GOES-19, який належить NOAA. За допомогою інструмента Solar Ultraviolet Imager супутник спостерігав безпосередньо за Сонцем в ультрафіолетовому діапазоні. Зазвичай ці знімки використовуються для прогнозування космічної погоди, зокрема геомагнітних збурень, але цього разу вони згодилися для інших цілей.

На кадрах видно яскраві петлі плазми в сонячній атмосфері, сформовані потужними магнітними полями, а також темний диск Місяця, що повільно рухається зліва направо по поверхні світила.

Місяць проходить перед Сонцем під час затемнення: дивіться відео

Сонячні затемнення не є ізольованими подіями. Вони відбуваються в межах так званих "сезонів затемнень", які зазвичай складаються з двох фаз. Цього разу друга частина настане 3 березня – це буде повне місячне затемнення. Земля опиниться між Сонцем і Місяцем, і супутник набуде характерного червонуватого відтінку через розсіювання світла в атмосфері. Повну фазу зможуть спостерігати приблизно 2,5 мільярда людей в Австралії, Новій Зеландії, Східній Азії, частині Тихого океану та Північної Америки.

Наступна велика подія запланована на 12 серпня – повне сонячне затемнення. Його повну фазу побачать жителі Гренландії, Ісландії, Португалії та Іспанії, тоді як в інших регіонах спостерігатимуть часткове перекриття Сонця.