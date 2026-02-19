Как спутники зафиксировали "огненное кольцо" над Антарктидой?

Кольцеобразное затмение происходит тогда, когда Луна находится на более отдаленном участке своей эллиптической орбиты и не полностью перекрывает диск Солнца. В результате вокруг темного силуэта остается яркий обруч света – так называемое "огненное кольцо", пишет 24 Канал.

17 февраля полоса затмения шириной около 616 километров прошла над отдаленными районами Антарктиды. Из-за географической изолированности полную фазу наблюдали лишь экипажи нескольких научных станций.

Зато космические аппараты обеспечили глобальный обзор события. Спутники Европейской организации по эксплуатации метеорологических спутников EUMETSAT зафиксировали, как массивная тень Луны скользит по ледяной поверхности континента. На снимках, объединенных в короткое видео, четко видно темное пятно, пересекающее границу дня и ночи.

Как выглядело солнечное затмение из космоса: смотрите видео

Южнокорейский метеорологический спутник GEO-KOMPSAT-2A, расположенный на геостационарной орбите на высоте примерно 36 000 километров над Землей, также зафиксировал этот момент. Его позиция вблизи линии терминатора позволила увидеть контраст между освещенной и затемненной частями планеты.

Другую перспективу обеспечил американский аппарат GOES-19, который принадлежит NOAA. С помощью инструмента Solar Ultraviolet Imager спутник наблюдал непосредственно за Солнцем в ультрафиолетовом диапазоне. Обычно эти снимки используются для прогнозирования космической погоды, в частности геомагнитных возмущений, но на этот раз они пригодились для других целей.

На кадрах видны яркие петли плазмы в солнечной атмосфере, сформированные мощными магнитными полями, а также медленно движущийся слева направо по поверхности светила темный диск Луны,.

Луна проходит перед Солнцем во время затмения: смотрите видео

Солнечные затмения не являются изолированными событиями. Они происходят в пределах так называемых "сезонов затмений", которые обычно состоят из двух фаз. На этот раз вторая часть наступит 3 марта – это будет полное лунное затмение. Земля окажется между Солнцем и Луной, и спутник приобретет характерный красноватый оттенок из-за рассеивания света в атмосфере. Полную фазу смогут наблюдать примерно 2,5 миллиарда людей в Австралии, Новой Зеландии, Восточной Азии, части Тихого океана и Северной Америки.

Следующее крупное событие запланировано на 12 августа – полное солнечное затмение. Его полную фазу увидят жители Гренландии, Исландии, Португалии и Испании, тогда как в других регионах будут наблюдать частичное перекрытие Солнца.