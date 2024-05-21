Китай показав роботів, озброєних кулеметами

Китайські військові продемонстрували собак-роботів з кулеметами на спині під час найбільших в історії країни навчань, що пройшли разом із камбоджійськими військами. Такі машини зможуть брати участь у майбутніх війнах, зберігаючи життя людям.

Роботи-убивці

Страхітливі роботи-собаки зі зброєю були частиною масштабних 15-денних військових навчань під назвою "Золотий дракон" у віддаленому тренувальному центрі в центральній Камбоджі і біля узбережжя країни.

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Під час навчань журналісти спостерігали, як персонал виводив роботів на прогулянку — але, як повідомляється, жодного разу не стріляв з кулеметів, прикріплених до їхніх спин. Таким чином показали лише навички ходіння.

Виглядають такі машини як класичні робособаки на чотирьох ногах, а єдиною зовнішньою відмінністю від споживчих аналогів є наявність кріплення під кулемет і, власне, самої зброї.

Цього разу їх не показали в роботі, але в мережі можна знайти відео подібної машини , яка стріляє, не припиняючи ходити.

Відкриваючи навчання, головнокомандувач збройних сил Камбоджі Вонг Пісен заявив, що нові роботи "посилять можливості" двох армій у боротьбі з тероризмом.

Це демонстрація бачення того, як може виглядати майбутнє війни. Експерти давно попереджають, що використання озброєних дронів або "роботів-убивць", особливо автономних, є етичним мінним полем, яке має бути заборонене на міжнародному рівні на полі бою.

Це не перший випадок, коли ми бачимо чотириногих роботів зі зброєю в руках. Минулого року Пентагон оголосив, що армія США розглядає можливість озброєння дистанційно керованих роботів-собак сучасними гвинтівками в рамках свого плану "дослідити сферу можливого" в майбутньому бою. Американський військовий підрядник під назвою Ghost Robotics уже демонстрував такого робота-собаку, оснащеного гвинтівкою для стрільби на великі відстані.

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Цікаво, що компанія Boston Dynamics, яка найбільше популяризувала такий форм-фактор роботів, категорично заявила, що прив'язка зброї до її робота-собаки суперечить умовам його експлуатації. Компанія обіцяла, що не буде "озброювати високомобільних роботів загального призначення або програмне забезпечення", яке вона розробляє і не збирається підтримувати інших у цьому.

Що відомо про навчання "Золотий дракон":