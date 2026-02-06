Китай створив компактну мікрохвильову установку для ураження супутників

У Китаї презентували компактну установку, яка може стати ключовим елементом високопотужної мікрохвильової зброї. Розробка здатна впливати на електроніку супутників на низькій навколоземній орбіті та, за оцінками експертів, має значні переваги над відомими аналогами.

Китайські вчені з Північно-західного інституту ядерних технологій у Сіані представили пристрій під назвою TPG1000Cs. Розробка описана у рецензованому науковому журналі High Power Laser and Particle Beams і є першим у світі компактним джерелом живлення для високопотужної мікрохвильової зброї. Про це пише South China Morning Post.

Чим нова установка відрізняється від попередніх розробок?

Установка здатна генерувати до 20 гігават потужності протягом однієї хвилини. Це суттєво перевищує можливості відомих систем, які могли працювати лише кілька секунд. При цьому габарити TPG1000Cs становлять близько чотирьох метрів у довжину, а маса – приблизно п'ять тонн. Такі параметри дозволяють розміщувати установку на вантажівках, військових кораблях, літаках або навіть виводити її на орбіту.

Китайські фахівці зазначають, що наземна мікрохвильова зброя з потужністю понад 1 гігават може серйозно порушувати роботу супутників на низькій орбіті, включно з апаратами системи Starlink. У публікації також наголошується, що раніше існуючі аналоги були значно більшими та менш ефективними.

Як пише Interesting Engineering, для порівняння згадується російська система "Синус-7", яка важить близько 10 тонн і може працювати приблизно одну секунду, створюючи близько 100 імпульсів. Китайська ж установка здатна формувати до 3 тисяч високоенергетичних імпульсів за один робочий цикл.

Китай неодноразово заявляв, що супутникова мережа Starlink становить потенційну загрозу національній безпеці країни. Саме тому військові дослідники КНР працюють над так званими "вбивцями Starlink", до яких відносять як лазерні, так і мікрохвильові системи нового покоління.