Нова технологія маскування знижує видимість літаків для радарів у 700 разів

У Китаї розробили надтонке стелс-покриття для винищувачів, створене на основі звичайної висушеної люфи. Матеріал з наночастинками NiCo₂O₄ поглинає понад 99,99% мікрохвиль і може зменшувати інтенсивність радарного сигналу приблизно у 700 разів, що ускладнює виявлення літаків навіть із супутників.

У Китаї створили новий тип стелс-покриття, здатний суттєво знизити помітність бойових літаків на супутникових радарах. Матеріал розробили фахівці Народно-визвольної армії Китаю та корпорації CASIC. Його основою стала висушена люфа, яку перетворили на вуглецеву структуру та доповнили магнітними наночастинками нікель-кобальтового оксиду NiCo₂O₄. Про це розповідає 24 Канал із посиланням на Interesting Engineering.

Як стелс-покриття робить військові літаки менш помітними?

Створений композит під назвою NCO-2 має товщину лише 4 мм, але поглинає понад 99,99% електромагнітних хвиль у діапазоні Ku (12–18 ГГц). За розрахунками дослідників, таке покриття може зменшити інтенсивність відбитого сигналу приблизно у 700 разів. Це означає, що літак із вертикальною ефективною площею розсіювання близько 50 м² може "здаватися" радару менше ніж 1 м², навіть коли хвилі надходять зверху.

Ключова властивість пов’язана з природною структурою люфи. Після карбонізації вона перетворюється на легку тривимірну мережу з безліччю порожнин, у яких мікрохвилі багаторазово відбиваються та втрачають енергію. Це збільшує час їх взаємодії з матеріалом і дозволяє ефективніше поглинати сигнал.

У статті в журналі High Power Laser and Particle Beams дослідники пояснили, що мікроструктура матеріалу створює численні внутрішні відбиття, а вуглецева основа формує провідну мережу для руху електронів. У результаті енергія хвиль перетворюється на тепло за рахунок провідних і магнітних втрат.

Команда підкреслила, що використання наночастинок NiCo₂O₄ покращило магнітні властивості композиту та оптимізувало імпедансне узгодження. Синергія між провідними втратами, інтерфейсною поляризацією та магнітними механізмами зробила матеріал особливо ефективним у поглинанні хвиль. Його властивості підтвердили також за допомогою симуляцій у COMSOL.

Цікаво, що основа нового стелс-покриття має історичні корені: у Стародавньому Єгипті люфу використовували як матеріал для очищення шкіри. Сучасні китайські науковці перетворили цю рослину на високотехнологічний елемент захисту літаків і розглядають роботу як базу для подальшого створення екологічних композитів на основі біоматеріалів.

Як китайські вчені навчились блокувати Starlink?

Китайські дослідники створили детальну симуляцію, у якій велика кількість дронів здатна повністю перекрити сигнал Starlink над територією, співмірною з Тайванем. Модель показує, що така атака можлива в теорії, хоча її реалізація потребувала б складної та безперервної координації.

Модель показала, що теоретично 935 добре координованих дронів вистачило б для створення суцільної електронної завіси над Тайванем. Якщо ж використовувати менш потужні й дешевші апарати, довелося б підняти в небо приблизно 2 000 одиниць. Такий підхід дав би змогу блокувати сигнал у всіх точках території. Попри це, дослідники визнають: постійно підтримувати роботу такого масивного рою практично неможливо.