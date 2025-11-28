У Китае создали новый тип стелс-покрытия, способный существенно снизить заметность боевых самолетов на спутниковых радарах. Материал разработали специалисты Народно-освободительной армии Китая и корпорации CASIC. Его основой стала высушенная люфа, которую превратили в углеродную структуру и дополнили магнитными наночастицами никель-кобальтового оксида NiCo₂O₄. Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на Interesting Engineering.

Как стелс-покрытие делает военные самолеты менее заметными?

Созданный композит под названием NCO-2 имеет толщину всего 4 мм, но поглощает более 99,99% электромагнитных волн в диапазоне Ku (12–18 ГГц). По расчетам исследователей, такое покрытие может уменьшить интенсивность отраженного сигнала примерно в 700 раз. Это означает, что самолет с вертикальной эффективной площадью рассеивания около 50 м² может "казаться" радару меньше чем 1 м², даже когда волны поступают сверху.

Ключевое свойство связано с природной структурой люфы. После карбонизации она превращается в легкую трехмерную сеть с множеством полостей, в которых микроволны многократно отражаются и теряют энергию. Это увеличивает время их взаимодействия с материалом и позволяет эффективнее поглощать сигнал.

В статье в журнале High Power Laser and Particle Beams исследователи объяснили, что микроструктура материала создает многочисленные внутренние отражения, а углеродная основа формирует проводящую сеть для движения электронов. В результате энергия волн превращается в тепло за счет проводящих и магнитных потерь.

Команда подчеркнула, что использование наночастиц NiCo₂O₄ улучшило магнитные свойства композита и оптимизировало импедансное согласование. Синергия между проводящими потерями, интерфейсной поляризацией и магнитными механизмами сделала материал особенно эффективным в поглощении волн. Его свойства подтвердили также с помощью симуляций в COMSOL.

Интересно, что основа нового стелс-покрытия имеет исторические корни: в Древнем Египте люфу использовали как материал для очистки кожи. Современные китайские ученые превратили это растение в высокотехнологичный элемент защиты самолетов и рассматривают работу как базу для дальнейшего создания экологических композитов на основе биоматериалов.

Как китайские ученые научились блокировать Starlink?

Китайские исследователи создали подробную симуляцию, в которой большое количество дронов способно полностью перекрыть сигнал Starlink над территорией, соизмеримой с Тайванем. Модель показывает, что такая атака возможна в теории, хотя ее реализация потребовала бы сложной и непрерывной координации.

Модель показала, что теоретически 935 хорошо координированных дронов хватило бы для создания сплошной электронной завесы над Тайванем. Если же использовать менее мощные и более дешевые аппараты, пришлось бы поднять в небо примерно 2 000 единиц. Такой подход позволил бы блокировать сигнал во всех точках территории. Несмотря на это, исследователи признают: постоянно поддерживать работу такого массивного роя практически невозможно.