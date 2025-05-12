Китай покрив сонячними панелями цілу гору․ Дронам не вистачає заряду, щоб облетіти всю її площу

У китайській провінції Гуйчжоу гірський цілий хребет перетворили на гігантське поле сонячних панелей – масштаби вражають настільки, що дрон не зміг облетіти всю територію за один раз через нестачу заряду. Це ще один доказ того, що Китай серйозно претендує на статус лідера в глобальній енергетичній трансформації.

Сонячна гора

Останніми роками Китай стрімко розвиває відновлювану енергетику й наразі практично монополізував світовий ринок виробництва сонячних панелей. Ми неодноразово писали про плани країни щодо розвитку сонячної енергетики, а це нове відео – чергове свідчення того, що Пекін не сидить на місці й змагається зі США не лише на словах і гучних заявах, повідомляє 24 Канал з посиланням на оригінальний допис на Reddit.

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Гірська місцевість у Гуйчжоу – складна для агропромислового використання через висоту над рівнем моря та нестабільний клімат. Проте ці умови виявилися ідеальними для розміщення сонячних електростанцій.

Першу станцію в регіоні запустили ще у 2015 році. Відтоді інфраструктура розширювалася, хоч і не одразу.

У 2018 році Гуйчжоу виробляв 1,75 мільйона кіловат на рік – цього вистачало приблизно для 1300 домогосподарств.

Однак згодом розвиток прискорився. Державні субсидії, вигідні кредити та низька вартість землі сприяли стрімкому зростанню: до 2020 року регіон досяг позначки в понад 10 мільйонів кіловатів потужності, а до 2023 року – вже 15 мільйонів.

Дивіться, як тепер виглядає гора, покрита панелями:

Ці темпи відповідають загальнодержавному курсу. У 2020 році китайський уряд заявив про намір утричі збільшити обсяги виробництва відновлюваної енергії до 2030 року. Станом на 2024 рік на Китай припадало 64% світового будівництва сонячних і вітрових електростанцій у комунальному секторі, а також 339 гігават-годин інфраструктури відновлюваної енергетики, що перебуває на стадії будівництва.

Для порівняння, разом узяті США, Бразилія, Велика Британія та Іспанія мали лише 72 гігават-години.

Попри те, що вугільна енергетика все ще домінує в Китаї, забезпечуючи близько 57% всього виробництва електроенергії, країна поступово зменшує її частку. Президент Сі Цзіньпін заявив про намір досягти вуглецевої нейтральності до 2060 року, і нинішні темпи розвитку відновлюваних джерел показують, що Пекін може виконати свої обіцянки навіть раніше.

Минулого літа світ облетіла новина про те, що у 2024 році Китай нібито перебуває на порозі досягнення своєї енергетичної цілі, встановленої аж на 2030 рік. Країна планувала встановлення щонайменше 1200 гігаватів чистих джерел енергії – від вітру, води та сонця. Частиною цих зусиль став гучний проєкт компанії China Three Gorges Renewables Group, який повинен був збудувати нових сонячних електростанцій сумарною потужністю 455 гігаватів. Дуже швидко Національна енергетична адміністрація Китаю підтвердила, що було досягнуто 1 206 гігаватів завдяки останнім 25 гігаватам турбін і панелей.

Але країна не зупиняється: у червні на північному заході Сіньцзяну запустили найбільшу в світі сонячну електростанцію, а вже у липні стало відомо, що в Ордосі, регіоні Внутрішньої Монголії на півночі Китаю, будують ще більшу. Останні новини на цю тему повідомляли, що Китай збудує в космосі сонячну батарею, яка за рік збиратиме більше енергії, ніж уся нафта Землі. Вона випромінюватиме зібрану від Сонця енергію за допомогою мікрохвиль, спрямовуючи її прямо на Землю, де її "ловитимуть" за допомогою спеціальних установок.