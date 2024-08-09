Китай запустив у космос першу партію супутників-аналогів Starlink

Китай успішно розгорнув першу партію супутників для своєї мегасупутникової системи "Цяньфан". Вона позиціонується, як конкурент Starlink компанії SpaceX.

Перші 18 супутників мегасузір'я "Цяньфан" вивели у космос за допомогою ракети Long March 6A 6 серпня. Це перше розгортання є частиною ширшого плану запуску понад 100 супутників зв'язку протягом року.

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Перший етап місії має на меті вивести на низьку навколоземну орбіту майже 1300 супутників, а кінцевою метою є запуск близько 14 000 супутників.

Порівняння зі Starlink

Амбітний проєкт має на меті перевершити нинішнє угруповання SpaceX, яке налічує близько 6 200 супутників, хоча воно все ще не досягає мети SpaceX – 42 000 супутників. Відображаючи його конкурентний характер, китайський проєкт також називають "Планом G60 Starlink".

Як і Starlink, місія "Цяньфан" має на меті забезпечити глобальний доступ до Інтернету. Однак є питання щодо того, чи буде ця служба піддаватися тим же цензурним обмеженням, які накладаються на китайських інтернет-користувачів.

Проблема китайського Starlink

У Китаї, Starlink називають "серйозною загрозою для безпеки космічних активів різних країн". Очевидно, що в Китаї захотіли і собі таку ж супутникову мережу і використовувати її будуть далеко не з цивільною метою.

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Хоча конкретні військові можливості сузір'я "Цяньфан" залишаються нерозкритими, стратегічна важливість такої мережі очевидна. Використання системи Starlink для зв'язку під час війни в Україні продемонструвало цінність такого інструменту.