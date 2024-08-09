Фелікс Шьофбенкер, космічний фотограф-аматор з Австрії, за допомогою свого 14-дюймового телескопа і програмного забезпечення для обробки зображень успішно зробив знімки секретного китайського космічного корабля "Шеньлун".

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Знімки Шьофбенкера виявили два виступи на одному кінці космічного корабля "Шеньлун", яких не було видно на жодних публічних візуалізаціях.

Я не зовсім впевнений, чи це сонячні панелі, чи якісь інші елементи, такі як антена або щось подібне,

– сказав Шьофбенкер в коментарі Space.com.

Він зазначив, що зображення можуть бути дещо неточними через кут, під яким космічний апарат освітлювався під час прольоту.

За розрахунками Шьофбенкера, космічний літак "Шеньлун" має довжину близько 9 метрів, що робить його довшим за американський військовий літак X-37B виробництва компанії Boeing.