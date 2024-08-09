Первые 18 спутников мегасозвездия "Цяньфан" вывели в космос с помощью ракеты Long March 6A 6 августа. Это первое развертывание является частью более широкого плана запуска более 100 спутников связи в течение года.

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Первый этап миссии имеет целью вывести на низкую околоземную орбиту почти 1300 спутников, а конечной целью является запуск около 14 000 спутников.

Сравнение со Starlink

Амбициозный проект имеет целью превзойти нынешнюю группировку SpaceX, которая насчитывает около 6 200 спутников, хотя она все еще не достигает цели SpaceX – 42 000 спутников. Отражая его конкурентный характер, китайский проект также называют "Планом G60 Starlink".

Как и Starlink, миссия "Цяньфан" имеет целью обеспечить глобальный доступ к Интернету. Однако есть вопросы относительно того, будет ли эта служба подвергаться тем же цензурным ограничениям, которые накладываются на китайских интернет-пользователей.

Проблема китайского Starlink

В Китае, Starlink называют "серьезной угрозой для безопасности космических активов разных стран". Очевидно, что в Китае захотели и себе такую же спутниковую сеть и использовать ее будут далеко не в гражданских целях.

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Хотя конкретные военные возможности созвездия "Цяньфан" остаются нераскрытыми, стратегическая важность такой сети очевидна. Использование системы Starlink для связи во время войны в Украине продемонстрировало ценность такого инструмента.