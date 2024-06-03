Китайський зонд "Чан'е-6" здійснив посадку на зворотній бік Місяця

Китайський місячний зонд "Чан'е-6" успішно приземлився на зворотному боці Місяця. Ця подія стала першою в історії місією зі збору зразків ґрунту з цієї незвіданої території супутника Землі.

Зонд "Чан'е-6", який використовував для зв'язку супутник-ретранслятор "Кецяо-2", здійснив посадку в улоговині Аполлона, розташованій в межах басейну Південний полюс-Айткен. Це місце було ретельно вибрано з огляду на його наукову важливість і сприятливі умови для зв'язку та дистанційного керування.

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Хід місії

Після успішного приземлення "Чан'е-6" має розпочати дводенну місію зі збору зразків місячного ґрунту. Зонд оснащений буром для вилучення підповерхневих зразків і роботизованою рукою для збору поверхневого матеріалу.

Хід місії передбачає створення повномасштабної копії місця посадки на основі даних, отриманих "Чан'е-6" в режимі реального часу, що дозволить команді розробити і протестувати точні методи збору зразків і методи контролю обладнання. Такий підхід забезпечує точність і ефективність операцій.

Зв'язок із зондом "Чан'е-6" забезпечується за допомогою супутника-ретранслятора Queqiao-2, який був запущений заздалегідь. Через перешкоди з боку Місяця, вікна зв'язку на дальньому боці коротші, ніж на ближньому, що дозволяє "Чан'е-6" завершити збір зразків приблизно за 14 годин – значно менше, ніж 22 години, які були доступні для місії "Чан'е-5" на ближньому боці Місяця.

Для максимальної ефективності та економії часу місія "Чан'е-6" була спроектована таким чином, щоб працювати з більшою автономією. Зонд здатний самостійно виконувати команди і робити оцінки, що зменшує потребу в постійній взаємодії з наземним управлінням.

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Представники CNSA пояснили, що якщо для місії "Чан'е-5" було потрібно близько 1000 команд, то для більш досконалого "Чан'е-6", як очікується, знадобиться лише близько 400 команд.