Плями, спалахи та бурі

Після найсильнішої геомагнітної бурі за останні 20 років скупчення сонячних плям AR3664 знову стало видимим і продовжує випромінювати в космос величезну кількість радіації. Плями – це місця на Сонці, де температура трохи нижча, через що вони здаються темнішими, ніж інша поверхня зорі. Тут магнітні поля поводяться непередбачувано, і коли вони починають збурюватися, виникають спалахи, які можуть викидати плазму в космос. Ця сонячна матерія летить крізь вакуум до Землі (якщо планета перебуває на її шляху) і стикається з магнітним полем, викликаючи геомагнітні бурі, та з атмосферою, створюючи полярні сяйва завдяки взаємодії сонячного викиду й хімічних елементів у повітрі.

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Центр прогнозування космічної погоди Національного управління океанічних і атмосферних досліджень (NOAA) зафіксував вибух на Сонці, що відбувся у понеділок на південно-західному краї (з перспективи нашого погляду). Сонячна пляма AR3664, ймовірно, відповідальна за спалах, який був класифікований як сильний спалах класу X2.8.



Спалах X2.8 з регіону сонячних плям AR3664 / Фото NOAA

Цей конкретний спалах, імовірно, ніяк не вплине на Землю, оскільки він був спрямований убік. Але ця подія свідчить про те, що за два тижні, поки плями AR3664 були звернені від нас в інший бік, вони не зникли, а тепер повертаються знову до нас. Востаннє, коли область плям AR3664 було видно, вона виросла до майже 200 000 кілометрів і стала однією з найактивніших областей на Сонці під час поточного сонячного циклу.

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Чого чекати у червні від активності Сонця

Тож скупчення поступово повертається обличчям до Землі, з'являючись з південно-західного регіону Сонця. Цікаво, що за той час, поки плями були приховані від нашого зору на Землі, космічний апарат Solar Orbiter спостерігав сонячний спалах класу X12, що вирвався з сонячної плями. Спалах призвів до величезного викиду корональної маси на стороні Сонця, зверненої від нас. Нам дуже й дуже пощастило, адже якщо значно слабший спалах спричинив полярні сяйва аж за екватором, то важко уявити, якими були б наслідки спалаху класу X12.

Якщо сонячна пляма продовжить випускати заряджені частинки з поверхні Сонця, це може призвести до чергової магнітної бурі вже у червні. Буря, що сталася на початку цього місяця, досягла рівня G5, найвищого рівня за шкалою геомагнітних бур. Випромінювання Сонця призвело до проблем із супутниками, перебоїв у радіозв'язку та інших типових проблем для технологій та інфраструктури. Воно також спровокувало сяйва в Україні та над більшою частиною світу.

Таким чином людству слід очікувати на збурення в магнітному полі Землі протягом перших двох тижнів червня , поки плями AR3664 будуть звернені до планети. Нагадаємо, сонячна матерія зазвичай подорожує від зорі до нас протягом 1-5 днів. Тож після спалаху проходитиме певний час, перш ніж ми відчуватимемо наслідки.

, поки плями AR3664 будуть звернені до планети. Нагадаємо, сонячна матерія зазвичай подорожує від зорі до нас протягом 1-5 днів. Тож після спалаху проходитиме певний час, перш ніж ми відчуватимемо наслідки. Імовірно, друга частина місяця буде спокійнішою, хоча не варто забувати, що Сонце – дуже непередбачуване і важко піддається прогнозуванню. Тож воно може видавати сюрпризи. Поки що вчені не прогнозують значних геомагнітних бур у другій половині місяця, згідно з даними Meteoagent.

До речі, якщо в Україні знову з'являться полярні сяйва, ми розповіли, як найкраще їх фотографувати, щоб закарбувати цю рідкісну мить у пам'яті.