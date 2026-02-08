Новий рекорд Гіннеса: в Китаї підняли в небо тисячі дронів, ними керував один комп'ютер

У Піднебесній вже готуються до Нового року за китайським стилем. Це свято в КНР дуже люблять і завжди відзначають дуже гучно. Цього разу там установили новий рекорд.

Про це повідомляє CGTNEurope. Безпілотники малювали в небі різні візерунки.

Дивіться також Неймовірне видовище: ОАЕ зустріли Новий рік рекордним феєрверком та дронами

Скільки дронів одночасно підняли в небо в Китаї?

У місті Хефей один комп'ютер керував 22 580 безпілотників. Їх підняли в небо на весняному фестивалі 2026 року. Таким чином установили новий рекорд Гіннеса за найбільшу кількість дронів, одночасно керованих одним комп'ютером.

Шоу дронів було ключовою технологічною програмою на майданчику в Хефеї і включало візуальні елементи, натхненні оперою Хуанмей, каліграфією та місцевими архітектурними особливостями, підкреслюючи інтеграцію передових технологій з регіональними культурними особливостями,

– пояснили в CGTNEurope.

Видовищний рекорд у Китаї: дивіться відео з дронами

У соцмережі Х (колишній твітер) додали, що запуск був репетицією до святкування китайського Нового року.

Цікаво! Рік Червоного Вогняного Коня почнеться 17 лютого 2026 року. Він прийшов на зміну року Зеленої Дерев'яної Змії.

Інші рекорди в Китаї 40 поверхів під землею: яка станція метро перевершила "Арсенальну" та тепер найглибша у світі

Чому новий рік у Китаї не 1 січня?