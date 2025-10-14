На відміну від фіксованої дати західного Нового року, Свято весни не має постійного дня святкування. Річ у тім, що він визначається за місячно-сонячним календарем, пише LifeStyle24 з посиланням на ChineseNewYear.
Коли святкуватимуть Китайський Новий рік у 2026 році?
Китайський Новий рік завжди настає у день другого молодого Місяця після зимового сонцестояння. Оскільки зимовий сонцеворот у 2025 році припадає на 21 грудня, у 2026-му за східним календарем китайці зустрічатимуть Новий рік 17 лютого.
Тоді настане 4723 рік у країні. Зазвичай святкування в Китаї триває протягом двох тижнів, тому воно завершиться лише 3 березня 2026 року.
Китайський Новий рік 2026 / Фото Freepik
Китайський Новий рік 2026: які традиції святкування?
- Китайський Новий рік є святом глибоких традицій, яке передусім відзначають у сімейному колі. Напередодні вся родина обов'язково збирається за святковим столом.
- Серед страв, які мають бути на ньому: пельмені, локшина та риба. Що цікаво, саме вони символізують багатство, сімейне щастя та прощання зі старим роком.
- Крім цього, люди приділяють особливу увагу святковим прикрасам. Двері та вікна осель традиційно оздоблюють червоними декораціями, адже у східній культурі цей колір асоціюється зі щастям, удачею та довголіттям. Нерідко можна побачити, як китайці прикрашають свої будинки різноманітними ліхтариками, вивісками з побажаннями та паперовими візерунками. Саме через символізм червоного кольору люди досить часто дарують гроші своїм дітям у конвертах саме цього забарвлення, як зазначає History.
- Однією з найяскравіших традицій святкування є проведення вуличних фестивалів, які традиційно супроводжуються видовищними танцями й гучними співами. Цікаво, що деякі люди свідомо не лягають спати у святкову ніч, адже хочуть на власні очі "побачити", як настане новий рік.