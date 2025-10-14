На відміну від фіксованої дати західного Нового року, Свято весни не має постійного дня святкування. Річ у тім, що він визначається за місячно-сонячним календарем, пише LifeStyle24 з посиланням на ChineseNewYear.

Коли святкуватимуть Китайський Новий рік у 2026 році?

Китайський Новий рік завжди настає у день другого молодого Місяця після зимового сонцестояння. Оскільки зимовий сонцеворот у 2025 році припадає на 21 грудня, у 2026-му за східним календарем китайці зустрічатимуть Новий рік 17 лютого.

Тоді настане 4723 рік у країні. Зазвичай святкування в Китаї триває протягом двох тижнів, тому воно завершиться лише 3 березня 2026 року.

Китайський Новий рік 2026 / Фото Freepik

Китайський Новий рік 2026: які традиції святкування?