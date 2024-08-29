Китай заборонить зарядні пристрої Apple MagSafe з 1 вересня

З 1 вересня в Китаї буде введено заборону на продаж бездротових зарядних пристроїв Apple MagSafe у зв'язку з новими правилами використання радіочастот. Це рішення пов'язане з оновленими рекомендаціями Міністерства промисловості та інформаційних технологій Китаю, спрямованими на управління використанням певних радіочастот для мобільних і портативних бездротових зарядних пристроїв.

Нові обмеження на використання радіочастот

Нові правила обмежують використання певних частот, на яких працюють пристрої Apple MagSafe, зокрема частоти 360 кГц.

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Згідно з переглянутими правилами, в Китаї дозволено використовувати лише три частотні діапазони:

100-148,5 кГц,

6765-6795 кГц,

13 553-13 567 кГц з максимально дозволеною потужністю передачі 80 Вт.

Ці заходи спрямовані на запобігання інтерференції з іншими радіосигналами та забезпечення належного управління радіочастотним спектром у межах країни.

Як це вплине на Apple

Зараз Apple стоїть перед критично важливим рішенням: або модифікувати свої зарядні пристрої MagSafe, щоб відповідати новим частотним вимогам Китаю, або взагалі припинити продаж цієї продукції на китайському ринку.

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Заборона є серйозним викликом для технологічного гіганта, оскільки вона може вплинути на доступність його технології бездротової зарядки на одному з найбільших споживчих ринків у світі. Швидше за все Apple прийме нові правила та адаптує свої зарядні пристрої для продажу на ринку Китаю