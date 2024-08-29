Новые ограничения на использование радиочастот
Новые правила ограничивают использование определенных частот, на которых работают устройства Apple MagSafe, в том числе частоты 360 кГц.
А между тем Apple сменил место производства iPhone Pro и Pro Max: где теперь будут производить смартфоны
Согласно пересмотренным правилам, в Китае разрешено использовать только три частотных диапазона:
- 100-148, 5 кГц,
- 6765-6795 кГц,
- 13553-13567 кГц с максимально разрешенной мощностью передачи 80 Вт.
Эти меры направлены на предотвращение интерференции с другими радиосигналами и обеспечение надлежащего управления радиочастотным спектром внутри страны.
Как это повлияет на Apple
Сейчас Apple стоит перед критически важным решением: или же модифицировать свои зарядные устройства MagSafe, чтобы отвечать новым частотным требованиям Китая, или вообще прекратить продажу этой продукции на китайском рынке.
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Запрет является серьезным вызовом для технологического гиганта, поскольку она может повлиять на доступность технологии беспроводной зарядки на одном из крупнейших потребительских рынков в мире. Скорее всего, Apple примет новые правила и адаптирует свои зарядные устройства для продажи на рынке Китая.