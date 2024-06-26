Китайський "Starship" здійснив успішний 12-кілометровий політ

У неділю, 23 червня, Китай оголосив про значний прогрес у розвитку ракетних технологій багаторазового використання, здійснивши успішний політ прототипу, розробленого державною компанією.

Шанхайська академія технологій космічних польотів (SAST), що входить до складу Китайської аерокосмічної науково-технічної корпорації (CASC), повідомила, що її прототип ракети піднявся на висоту 12 кілометрів і плавно приземлився, випередивши зусилля кількох приватних компаній країни.

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Ось що відомо про багаторазову китайську ракету

Ракета багаторазового використання використовує паливну пару метан-кисень. Раніше приватні китайські компанії, такі як Space Pioneer, iSpace, Galactic Energy, Deep Blue Aerospace, CAS Space і Orienspace, проводили випробування на висоті 300-350 метрів. Однак досягнення SAST встановлює нову планку: до кінця року планується досягти висоти 70 кілометрів, а до 2025 року запустити в космос більшу ракету.

Прототип, діаметром 3,8 метра, оснащений трьома двигунами Yunlong, виготовленими компанією Jiuzhou Yunjian з провінції Аньхой. Повнорозмірна ракета буде оснащена сімома такими двигунами.

Як пройшов політ

Під час випробування ракета піднялася на висоту 12 кілометрів перед спуском.

На висоті 50 метрів над землею розгорнулися чотири посадочні "ноги", що дозволило здійснити точну і м'яку посадку на визначений майданчик.

Весь політ, що тривав шість хвилин, був задокументований в режимі реального часу і за допомогою симуляції.

Випробування продемонструвало надійність конструкції ракети та її систем управління польотом і посадкою.

Відео польоту багаторазової китайської ракети:

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Цей успіх ставить китайського державного розробника попереду приватних конкурентів всередині країни, які все ще випробовують подібні технології на менших висотах.

Наприклад, у січні LandSpace випробувала свою ракету багаторазового використання "Чжуке-3", яка піднялася на висоту близько 350 метрів під час 60-секундного польоту.

Крім того, державна Китайська академія ракетобудування розробляє багаторазову версію ракети "Чанчжен-10", призначену для доставки тайконавтів на Місяць. Перший політ цієї ракети запланований на 2026 рік, а місія з висадки астронавтів на Місяць – на 2030 рік.