Шанхайская академия технологий космических полетов (SAST), входящая в состав Китайской аэрокосмической научно-технической корпорации (CASC), сообщила, что ее прототип ракеты поднялся на высоту 12 километров и плавно приземлился, опередив усилия нескольких частных компаний страны.

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Вот что известно о многоразовой китайской ракете

Ракета многоразового использования использует топливную пару метан-кислород. Ранее частные китайские компании, такие как Space Pioneer, iSpace, Galactic Energy, Deep Blue Aerospace, CAS Space и Orienspace, проводили испытания на высоте 300-350 метров. Однако достижение SAST устанавливает новую планку: до конца года планируется достичь высоты 70 километров, а к 2025 году запустить в космос более крупную ракету.

Прототип, диаметром 3,8 метра, оснащен тремя двигателями Yunlong, изготовленными компанией Jiuzhou Yunjian из провинции Аньхой. Полноразмерная ракета будет оснащена семью такими двигателями.

Как прошел полет

Во время испытания ракета поднялась на высоту 12 километров перед спуском.

На высоте 50 метров над землей развернулись четыре посадочные "ноги", что позволило осуществить точную и мягкую посадку на определенную площадку.

Весь полет, длившийся шесть минут, был задокументирован в режиме реального времени и с помощью симуляции.

Испытание продемонстрировало надежность конструкции ракеты и ее систем управления полетом и посадкой.

Видео полета многоразовой китайской ракеты:

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Этот успех ставит китайского государственного разработчика впереди частных конкурентов внутри страны, которые все еще испытывают подобные технологии на меньших высотах.

Например, в январе LandSpace испытала свою ракету многоразового использования "Чжуке-3", которая поднялась на высоту около 350 метров во время 60-секундного полета.

Кроме того, государственная Китайская академия ракетостроения разрабатывает многоразовую версию ракеты "Чанчжэн-10", предназначенную для доставки тайконавтов на Луну. Первый полет этой ракеты запланирован на 2026 год, а миссия по высадке астронавтов на Луну – на 2030 год.