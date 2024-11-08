Північна Корея запустила в космос міжконтинентальну балістичну ракету й досягла рекордної висоти

За кілька днів до виборів у США північнокорейська міжконтинентальна балістична ракета пролетіла на висоті, що в понад 17 разів перевищує висоту Міжнародної космічної станції. Боєголовка вийшла у космос, загалом провівши над поверхнею Землі 86 хвилин.

Як це було

Повідомляється, що це перша подібна ракета за майже рік. Запуск відбувся у період з 30 по 31 жовтня й, імовірно, не був випадковим саме в цей час. Уряди США та Японії підтвердили інформацію й заявили, що ракета піднялася на висоту 7000 кілометрів, що на 805 кілометрів більше, ніж попередній рекорд, продемонстрований КНДР у 2022 році, повідомляє 24 Канал з посиланням на Associated Press, The Washington Post і Space.com.

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Варто зазначити, що 7000 кілометрів – це величезна відстань. Для порівняння, Міжнародна космічна станція утримується на висоті в 400-410 кілометрів над поверхнею планети.

У травні 2017 року КНДР запустила ракету на 2092 кілометри.

4 липня 2017 року – на 2800 кілометрів.

28 липня 2017 року – на 3701 кілометр.

29 листопада 2017 року – на 4500 кілометрів.

Після цього настала тривала перерва.

24 березня 2022 року ще одна балістична ракета полетіла на висоту 6195 кілометрів.

15 березня 2023 року ще одна балістична ракета полетіла на висоту 6000 кілометрів.

12 липня 2023 року – знову на 6000 кілометрів.

Тип МБР, яка була використана цього разу, журналісти поки не назвали. Останній такий запуск був здійснений ракетою Hwasong-18, яка використовувалася щонайменше тричі під час випробувань.

Як пише WP, запуск відбувся "за кілька годин після того, як офіційні особи оборони США та Південної Кореї засудили розгортання Пхеньяном військ у Росії". Кім Чен Ин, як повідомляється, був присутній під час усього процесу. Опісля він зробив заяву, в якій сказав, що ці випробування є "відповідною військовою акцією", оскільки "суперники" Північної Кореї "навмисно загострили ситуацію в регіоні".