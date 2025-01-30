Розкрито дату презентації Google Pixel 9a
- Google Pixel 9a буде доступний для попереднього замовлення 19 березня, а продажі розпочнуться 26 березня.
- Смартфон матиме пласкі грані, панель камери на рівні корпусу, батарею на 5100 мАг, чип Tensor G4 та OLED-панель з частотою 120 герц.
- Ціна в США починається від 499 доларів за модель на 128 ГБ, та 599 доларів за 256 ГБ.
- Смартфон буде доступний у чотирьох кольорах: обсидіан, порцеляна, ірис і півонія, з основною камерою на 48 мегапікселів.
Як і очікувалося, Google змінює дату релізу свого найдешевшого смартфона. Потужні флагманські моделі вийшли у серпні замість традиційного жовтня. Коли ж нам покажуть Pixel 9a?
Коли вийде Google Pixel 9a
Раніше ми вже чули чутки, що Pixel 9a буде випущений в середині березня. Тепер видання Android Headlines випустило звіт, у якому повідомило, що смартфон буде доступний для попереднього замовлення 19 березня. Доставка і реальні продажі в магазинах почнуться 26 березня, повідомляє 24 Канал.
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Судячи з усього, великої презентації не буде. Компанія представить смартфон через публікацію в блозі та появу відповідного товару в своєму інтернет-магазині. Раніше серія "a" була королем великої конференції I/O у травні, але зі зміною термінів виходу це змінюється.
Очікується, що Google Pixel 9a буде коштувати від 499 доларів у США за модель на 128 гігабайтів і 599 доларів за 256 гігабайтів.
Найбільша зміна дизайну цього року – панель камери. Минулі моделі були схожі на своїх дорожчих братів, але 9a, якщо вірити наявним витокам і рендерам, матиме блок датчиків тієї ж товщини, що й корпус, а не виступатиме над ним, як у Pixel 9 та 9 Pro.
Крім того, смартфон нарешті також матиме пласкі грані, а не скруглені, через які торішній пристрій був на рендерах схожий на роздуту кулю, хоча в реальності все виглядало нормально.
Google Pixel 9a / Рендер Android Headlines
- Прогнозують також більшу батарею – 5100 міліампер-годин, що є найбільшим показником в історії всіх Pixel.
- Pixel 9a буде трохи ширшим і вищим за Pixel 8a, але збереже ту саму товщину – 8,9 міліметра. Він також втратить кілька грамів своєї ваги, опустившись до 185,9 грама.
- Смартфон буде доступний у чотирьох кольорах: обсидіан, порцеляна, ірис і півонія.
- Він використовуватиме той самий чип, що й флагманська серія – Tensor G4. Очікується 8 гігабайтів оперативної пам'яті, OLED-панель з частотою оновлення 120 герців, дротова і бездротова зарядка.
- Також є чутки, що Google відмовляється від 64-мегапіксельної камери. Натомість телефон матиме 48-мегапіксельну основну камеру, але вона буде краща завдяки новому поколінню. Надширококутний блок залишиться колишнім, Google використовуватиме 13-мегапіксельну камеру.