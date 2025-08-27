Астрономи за допомогою космічних телескопів SPHEREx і James Webb отримали нові дані про склад міжзоряної комети 3I/ATLAS. Цей третій відомий міжзоряний об'єкт, що відвідав Сонячну систему, виявився багатим на вуглекислий газ та містить водяний лід. Часу на його вивчення обмаль, адже комета скоро назавжди покине межі нашої видимості.

Об'єкт 3I/ATLAS був помічений у Сонячній системі в липні і він офіційно вважається третім міжзоряним об'єктом, відкритим людьми. Науковці досі намагаються зрозуміти природу його походження, тож застосували для його вивчення два потужних телескопи, розповідає 24 Канал з посиланням на BBCSkyatNightMagazine.

Дивіться також Міжзоряний об'єкт, що летить крізь Сонячну систему, здається, випромінює власне світло

Що вдалося дізнатися про міжзоряного гостя?

Комета 3I/ATLAS, заморожена куля пилу та льоду з глибокого космосу, наразі тимчасово перебуває в нашій Сонячній системі. Її виявили 1 липня 2025 року за допомогою оглядового телескопа ATLAS у Чилі.

Цей об'єкт не становить загрози для Землі, оскільки пролетить на відстані щонайменше 240 мільйонів кілометрів.

3I/ATLAS є лише третім відомим міжзоряним об'єктом, що потрапив до Сонячної системи, після 1I/Oumuamua у 2017 році та 2I/Borisov у 2019 році. Оскільки комета згодом продовжить свою подорож всесвітом і зникне назавжди, астрономи використовують найпотужніші обсерваторії для її вивчення.

Спостереження, проведені космічними телескопами NASA, розкрили більше деталей про її хімічний склад.

SPHEREx (Spectro-Photometer for the History of the Universe, Epoch of Reionization and Ices Explorer) спостерігав за кометою з 7 по 15 серпня 2025 року. Аналіз світла, що йде від комети, показав велику кількість вуглекислого газу в її комі (газоподібній атмосфері) та наявність водяного льоду в ядрі. У цей час об'єкт перебував на відстані близько 470 мільйонів кілометрів від Сонця.



Вид на комету 3I/ATLAS, як її бачить SPHEREx / Фото NASA NASA/SPHEREx

(Spectro-Photometer for the History of the Universe, Epoch of Reionization and Ices Explorer) спостерігав за кометою з 7 по 15 серпня 2025 року. Аналіз світла, що йде від комети, показав велику кількість вуглекислого газу в її комі (газоподібній атмосфері) та наявність водяного льоду в ядрі. У цей час об'єкт перебував на відстані близько 470 мільйонів кілометрів від Сонця. Телескоп James Webb спостерігав за кометою 6 серпня 2025 року за допомогою свого спектрографа ближнього інфрачервоного діапазону. Його дані також підтвердили, що комета багата на вуглекислий газ і містить водяний лід, водяну пару, окис вуглецю та сульфід карбонілу.



3I/ATLAS в обєктиві телескопа Джеймса Вебба / Фото NASA/JWST

Комету можна буде спостерігати до вересня 2025 року, після чого вона стане надто близькою до Сонця для огляду з Землі. Вона знову з'явиться на початку грудня 2025 року, а потім назавжди покине нашу Сонячну систему.

Кажуть 3I/ATLAS космічний зонд прибульців. Це правда?