Об'єкт 3I/ATLAS був помічений у Сонячній системі в липні і він офіційно вважається третім міжзоряним об'єктом, відкритим людьми. Науковці досі намагаються зрозуміти природу його походження, тож застосували для його вивчення два потужних телескопи, розповідає 24 Канал з посиланням на BBCSkyatNightMagazine.
Що вдалося дізнатися про міжзоряного гостя?
Комета 3I/ATLAS, заморожена куля пилу та льоду з глибокого космосу, наразі тимчасово перебуває в нашій Сонячній системі. Її виявили 1 липня 2025 року за допомогою оглядового телескопа ATLAS у Чилі.
Цей об'єкт не становить загрози для Землі, оскільки пролетить на відстані щонайменше 240 мільйонів кілометрів.
3I/ATLAS є лише третім відомим міжзоряним об'єктом, що потрапив до Сонячної системи, після 1I/Oumuamua у 2017 році та 2I/Borisov у 2019 році. Оскільки комета згодом продовжить свою подорож всесвітом і зникне назавжди, астрономи використовують найпотужніші обсерваторії для її вивчення.
Спостереження, проведені космічними телескопами NASA, розкрили більше деталей про її хімічний склад.
- SPHEREx (Spectro-Photometer for the History of the Universe, Epoch of Reionization and Ices Explorer) спостерігав за кометою з 7 по 15 серпня 2025 року. Аналіз світла, що йде від комети, показав велику кількість вуглекислого газу в її комі (газоподібній атмосфері) та наявність водяного льоду в ядрі. У цей час об'єкт перебував на відстані близько 470 мільйонів кілометрів від Сонця.
Вид на комету 3I/ATLAS, як її бачить SPHEREx / Фото NASA NASA/SPHEREx
- Телескоп James Webb спостерігав за кометою 6 серпня 2025 року за допомогою свого спектрографа ближнього інфрачервоного діапазону. Його дані також підтвердили, що комета багата на вуглекислий газ і містить водяний лід, водяну пару, окис вуглецю та сульфід карбонілу.
3I/ATLAS в обєктиві телескопа Джеймса Вебба / Фото NASA/JWST
Комету можна буде спостерігати до вересня 2025 року, після чого вона стане надто близькою до Сонця для огляду з Землі. Вона знову з'явиться на початку грудня 2025 року, а потім назавжди покине нашу Сонячну систему.
Кажуть 3I/ATLAS космічний зонд прибульців. Це правда?
- Одіозний науковець із Гарварда, Аві Льоб у своїй "сміливій гіпотезі" припускає, що 3I/ATLAS може бути технологічним артефактом іншопланетного походження.
- Льоб гадає, що цей "іншопланетний зонд" може мати ворожі наміри і збирається наблизитися до Землі вже в листопаді. Втім, жодних наукових фактів чи даних на підтвердження цієї здогадки у нього немає.
- Але "жертвою" Льоба є не лише 3I/ATLAS. Раніше він припускав іншопланетне походження іншого міжзоряного об'єкта – Оумуамуа.