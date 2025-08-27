Об'єкт 3I/ATLAS був помічений у Сонячній системі в липні і він офіційно вважається третім міжзоряним об'єктом, відкритим людьми. Науковці досі намагаються зрозуміти природу його походження, тож застосували для його вивчення два потужних телескопи, розповідає 24 Канал з посиланням на BBCSkyatNightMagazine.

Що вдалося дізнатися про міжзоряного гостя?

Комета 3I/ATLAS, заморожена куля пилу та льоду з глибокого космосу, наразі тимчасово перебуває в нашій Сонячній системі. Її виявили 1 липня 2025 року за допомогою оглядового телескопа ATLAS у Чилі.

Цей об'єкт не становить загрози для Землі, оскільки пролетить на відстані щонайменше 240 мільйонів кілометрів.

3I/ATLAS є лише третім відомим міжзоряним об'єктом, що потрапив до Сонячної системи, після 1I/Oumuamua у 2017 році та 2I/Borisov у 2019 році. Оскільки комета згодом продовжить свою подорож всесвітом і зникне назавжди, астрономи використовують найпотужніші обсерваторії для її вивчення.

Спостереження, проведені космічними телескопами NASA, розкрили більше деталей про її хімічний склад.

SPHEREx (Spectro-Photometer for the History of the Universe, Epoch of Reionization and Ices Explorer) спостерігав за кометою з 7 по 15 серпня 2025 року. Аналіз світла, що йде від комети, показав велику кількість вуглекислого газу в її комі (газоподібній атмосфері) та наявність водяного льоду в ядрі. У цей час об'єкт перебував на відстані близько 470 мільйонів кілометрів від Сонця.



Вид на комету 3I/ATLAS, як її бачить SPHEREx / Фото NASA NASA/SPHEREx

3I/ATLAS в обєктиві телескопа Джеймса Вебба / Фото NASA/JWST

Комету можна буде спостерігати до вересня 2025 року, після чого вона стане надто близькою до Сонця для огляду з Землі. Вона знову з'явиться на початку грудня 2025 року, а потім назавжди покине нашу Сонячну систему.

Кажуть 3I/ATLAS космічний зонд прибульців. Це правда?