Над Києвом бачили невідомий об'єкт: що це могло бути
- Невідомий об'єкт, що пролетів над Києвом 19 квітня, виявився не кометою, а, ймовірно, другим ступенем ракети Blue Origin New Glenn або космічним сміттям.
- Спеціалісти виключили можливість, що це був метеор чи болід, через тривалість польоту і швидкість об'єкта.
Пізно ввечері 19 квітня українські соцмережі облетіли відео прольоту яскравого об'єкта над Києвом. Користувачі почали припускати, що це може бути.
Деталі зібрав 24 Канал. Зауважимо, що увечері неділі в Києві не було тривоги.
Що за об'єкт пролетів над Києвом 19 квітня?
Соцмережі одразу ж охрестили його кометою. Втім, це не вона.
Довідка. Комета – це космічне тіло, яке складається з яскравого згустку-ядра, оточеного світлою туманною оболонкою (комою) із газу та пилу й одного чи кількох хвостів.
Судячи з роликів, оприлюднених в інтернеті, невідомий об'єкт був дуже яскравим і летів повільно. Його зафіксували в різних районах столиці.
Більшість користувачів, які фільмували об'єкт, дивувалися і запитували одне одного, що це може бути.
Були також припущення, що це метеор або болід. Якщо уламки комет чи астероїдів згоряють в атмосфері Землі, тоді це називають метеором. До слова, рештки метеорних тіл, що впали на Землю, називають метеоритами.
А от болід – це великий вогняно-яскравий метеор, ніби вогняна куля, що рухається в небі. І він досить рідкісний.
Та слід зауважити, що метеор не летить так довго, а для боліда був надто довгий слід.
Що кажуть спеціалісти про об'єкт, який летів над Києвом?
- Телеграм-канал "Alpha Centauri | Космос" припускає, що це може бути це другий ступінь ракети Blue Origin New Glenn, яку запускали саме 19 квітня. Під час запуску не вдалося вивести корисне навантаження на необхідну орбіту.
- Телеграм-канал "Всесвіт у кишені" інформує, що це не комета, а, швидше за все, космічне сміття. "Рух комети неможливо помітити за такий короткий термін – комети так швидко не рухаються. Для боліда це замала швидкість. Те що ми бачимо – типове для руйнування супутника або ступеня ракети в атмосфері", – написали там. Також спеціалісти припускали, що це міг бути STARLINK-1894, який зійшов з орбіти, але самі ж спростували своє повідомлення, адже супутник зійшов раніше.